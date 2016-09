Frankenberg ist die neue Hauptstadt der Tanzgruppen

Deutsche Meisterschaften erlebt man nicht alle Tage: Der SV Turbine Frankenberg ist am Wochenende ein toller und erfolgreicher Gastgeber.

erschienen am 17.09.2016



Frankenberg. Mit einer Meisterleistung direkt ins Finale, so hatte sich die Tanzgruppe der Dancing Sox des SV Turbine Frankenberg ihr Heimspiel bei den Deutschen Meisterschaften vielleicht erträumt, heute wurde dies Wirklichkeit. Trainerin Martina Funke fiel ein Stein vom Herzen, als ihre großen Mädels mit einem Lächeln vom Parkett eilten. Es wurde am Ende die zweitbeste Wertung in der Altersklasse der Erwachsenen. Das große Finale mit der eindrucksvollen Kür zur Musik aus dem Film "Die Tribute von Panem" folgt am Sonntag ab 9 Uhr für Anne Meisel, Julia Friedrich, Juliane Meyer, Linda Schmidt, Judith Kreinacker, Maria Nebe, Maria Beutner, Julia Glaser sowie Juliane und Charis Torej. Im Vorjahr war das Team Vierter geworden.

Die Junioren der Sox, auch "Söckchen" genannt, mussten am Samstag als Siebente im Vorkampf den Umweg über die Zwischenrunde am Nachmittag nehmen.

Martina Funke war schon am Samstag stolz auf ihre Tänzerinnen und auf die Helfer, ohne die so eine Großveranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Immerhin gut 80 Freiwillige waren pro Tag vor und hinter den Kulissen aktiv. Lohn war für alle die tolle Stimmung und zufriedene Gäste aus fast allen Bundesländern. Am Freitagabend waren die Teilnehmer angereist, der Großteil übernachtete in Klassenzimmern der Grundschule, die Max-Kästner-Straße wurde zwischen Badstraße und Bahnübergang gesperrt.

Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU) strahlte nicht nur angesichts der vielen Gäste in seiner Stadt, er genoss auch den Wettbewerb als Zuschauer: "Es ist so schön hier zu sein, eine super Veranstaltung. Was der Verein mit so viel Engagement möglich gemacht hat, verdient höchsten Respekt. Das unterstützen wir als Stadt natürlich gern. Deutschland ist zu Gast in Frankenberg, das doch ist die Schlagzeile." (fa)