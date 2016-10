Frankenberg startet den Umbau

Für die Neugestaltung zur Landesgartenschau 2019 werden schon im nächsten Monat die ersten Baufirmen anrücken. Die Stadt fängt an, sich herauszuputzen.

Von Ute George

erschienen am 20.10.2016



Frankenberg. Bisher standen die Pläne zur Umgestaltung der Stadt Frankenberg für die Landesgartenschau 2019 nur auf dem Papier. Doch jetzt wird es ernst. Schon im November sollen die ersten Arbeiten beginnen. Dafür vergaben die Mitglieder des Technischen Ausschusses am Dienstagabend die Bauleistungen. "Damit schieben wir die ersten tatsächlichen Maßnahmen an", sagte Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU). Folgende Projekte sollen dieses Jahr noch starten:

Friedenspark: Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die Leistungen für den Landschaftsbau in Höhe von knapp 370.000 Euro an ein Fachcenter aus Hauptmannsgrün zu vergeben. Außerdem vergaben die Ausschussmitglieder das Los Metallbau für knapp 40.000 Euro an eine Metallbaufirma aus Löbau. Beide Maßnahmen werden mit 80 Prozent gefördert. Noch im November sollen die Arbeiten starten und bis Juli 2017 dauern. Das Gartendenkmal soll ein ganz neues Gesicht erhalten. Die historischen Wege sollen wieder hergestellt und eine Mitte geschaffen werden, die sich hervorhebt. Dort wird künftig ein Pavillon stehen. Einige kranke und nicht passende Bäume werden gefällt, doch es sollen auch neue gepflanzt werden.

Paradiesgärten Mühlbachtal: Im Mühlbachtal als ein zentrales Areal der Landesgartenschau beginnen im November erste Baumfällungen. Der Auftrag in Höhe von knapp 50.000 Euro ging an die Freiberger Firma Becker Umweltdienste. Bis März 2017 müssen die Rohdungen abgeschlossen sein, da sie nur in der vegetationsarmen Zeit durchgeführt werden dürfen. Laut Beigeordnetem Ralf-Peter Regner sind die Fördermittel mittlerweile eingetroffen. Der Eigenanteil der Stadt beträgt etwa 7400 Euro. Das Mühlbachtal soll eine naturnahe grüne Oase werden. Neben der Verbreiterung des Bachbettes als Hochwasserschutz soll dort künftig ein barrierefreier Fuß- und Radweg das Mühlbach durchziehen und mit der Innenstadt verbinden. Weitere Wege sollen in Stand gesetzt werden. Geplant ist ebenfalls, das Wasser des Mühlbachs unterirdisch in Rohre abzuleiten und an anderer Stelle einen kleinen Bachlauf zu renaturieren. Für die Renaturierung und die Gewässersanierung des Mühlbachs muss das Gebäude Bachgasse 2 abgerissen werden. Der Technische Ausschuss empfiehlt deshalb die Leistungen in Höhe von knapp 41.000 Euro an die Lichtenberger Firma SKR Sönitz zu vergeben. Die Abbrucharbeiten sollen ebenfalls im November starten und bis Ende Februar 2017 abgeschlossen sein.

Lerchenstraße: Neben dem Ausbau des Baderberges, der bereits begonnen hat, sollen im November auch die Baufahrzeuge an die Lerchenstraße ausrücken. Sie liegt ebenfalls im Planungsgebiet der Landesgartenschau. Seit 2012 soll die Huckelpiste schon in Angriff genommen werden, bislang scheiterte es an den Fördermitteln. Der Bescheid in Höhe von knapp 330.000 Euro ist nun eingetroffen. Stimmt der Stadtrat zu, übernimmt die Firma CVB aus Chemnitz für knapp 400.000 Euro den Ausbau. Zunächst ist der Abschnitt von der Einmündung Töpferstraße bis Einmündung Hohe Straße vorgesehen. Gleichzeitig erneuern der ZWA Hainichen und Mitnetz Strom die vorhandenen Kanäle und Leitungen. Mit dem Ausbau soll die Verkehrssicherheit verbessert werden. Das bedeutet, dass künftig der fließende Verkehr klar von den parkenden Fahrzeugen getrennt ist. Geplant sind beidseitig Längsparkplätze in Form von Parktaschen. Die Fahrbahn soll eine Asphaltschicht erhalten. Die mindestens 1,50 Meter breiten Gehwege sollen mit Betonverbundpflaster gestaltet werden. Zudem werden Pflanzeninseln integriert. Bis Juli 2017 dauern die Arbeiten.