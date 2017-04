Frankenberg will in zwei Jahren mit Paradiesgärten aufwarten

Bislang gehört Frankenberg nicht zu den sächsischen Kleinstädten, die man unbedingt gesehen haben muss. Das dürfte sich ab 2019 ändern.

Von Gabi Thieme

Frankenberg. In der Zschopauaue an der B169 in Frankenberg im Landkreis Mittelsachsen ist am Donnerstag mit dem Pflanzen einer Stieleiche der erste Spatenstich für die Umgestaltung einer riesigen Industriebrache gesetzt worden. In genau zwei Jahren soll hier auf einer Fläche, auf der sich einstmals sechs Unternehmen der Textilindustrie aneinanderreihten, die 8. Landesgartenschau ihre Tore öffnen. 350.000 Gäste will das 15.000-Einwohner-Städtchen mindestens empfangen. Spielt das Wetter mit, könnten es auch weit über 400.000 werden, wie Oelsnitz im Erzgebirge als Ausrichterstadt 2015 gezeigt hat. Die verkehrsgünstige Lage an der A4, die Nähe zu Chemnitz und der Anschluss an die City-Bahn dürften dazu beitragen.

Frankenberg, das nach 1990 vom Niedergang vieler Industriebetriebe und damit verbundener Abwanderung sowie 2002 vom Jahrhunderthochwasser extrem betroffen war, wollte die Gartenschau unbedingt ausrichten. Auch, um mehr Aufmerksamkeit und Bekanntheit zu bekommen. Dreimal bewarb sich der Ort - einmal auch als Ausrichtergemeinschaft mit Niederwiesa und Lichtenau. Während die Nachbarn nach den Absagen aufgaben, überarbeitete die Zschopaustadt ihr Konzept - und überzeugte die Vergabekommission schließlich.

Das Besondere an dieser Schau sei, dass es zwei voneinander getrennte Gartenschaubereiche geben werde, erläutert Jochen Heinz, Geschäftsführer der Landesgartenschaugesellschaft: das Zschopauauenareal mit 6,1 Hektar Fläche westlich des mittelalterlichen Stadtzentrums sowie das Mühlbachtal im Zentrum. Diese 4,7 Hektar große Bachaue soll in "Paradiesgärten" umgestaltet werden.Heinz spricht angesichts der zwei Areale von einer besonderen Herausforderung, aber auch einer einmaligen Chance. Denn da beide Flächen die Stadt quasi umschließen und durch vier grüne Korridore verbunden werden, profitiere die gesamte Innenstadt von den Besucherströmen. Eine Konstellation, die bei früheren Schauen so nicht gegeben war. Heinz muss es wissen: Er war ab 1996 an der Vorbereitung jeder Gartenschau in Sachsen beteiligt. Für Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU) wird mit der Bebauung und Gestaltung der Gartenschauflächen Stadtumbau vollzogen. "Wir errichten damit ein neues Stadtquartier und einen Landschaftspark mit großem Potenzial auch in der Nachnutzung." Durch die Zschopauaue werde zum Beispiel der Zschopautalradweg neu gelegt. Außerdem werde in eine seit über 20 Jahren verlassene Industriebrache endlich neues Leben einziehen.