Frankenberger Landhotel hat ein Herz für Biker

Die Herberge an der Dammstraße ist vom ADAC als motorradfreundlicher Betrieb zertifiziert worden. Nur 14 Hotels in Sachsen haben bisher diese Kriterien erfüllt.

Von Ute George

erschienen am 23.02.2017



Frankenberg. Motorradständer, Batterieladegerät, Kabelschutzset, Schmiermittel - Tobias Gawlowitz, stellvertretender Hoteldirektor des Landhotels "Akzent" in Frankenberg, hat eine ganze Kiste dieser Gerätschaften. Aber nicht, weil er selbst begeisterter Biker ist, diese Dinge braucht er für seine Gäste. Das Landhotel ist eins von nur 14 Hotels im Freistaat, die jetzt vom ADAC Regionalclub Sachsen zusammen mit dem Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) die Zertifizierung als motorradfreundlicher Hotelbetrieb erhielten. In Mittelsachsen erfüllen drei Einrichtungen die Kriterien, neben dem Landhotel auch das Hotel "Talblick" in Rechenberg-Bienenmühle und das Hotel "Goldener Stern" in Frauenstein.

Gawlowitz, der aus Mainz (Rheinland-Pfalz) stammt, hofft mit der Zertifizierung auf mehr Gäste, vor allem an den Wochenenden. Unter der Woche sei das Haus mit 63 Betten von Geschäftsreisenden gut gebucht. Da Frankenberg aber nicht das klassische Urlaubsgebiet sei, würden samstags und sonntags die Gäste fehlen. Er setzt nun auf die Biker und die Vermarktung der Strecken, die in der Region interessant sind. "Es gibt viele serpentinenreiche Touren, nicht nur zur Augustusburg oder nach Kriebstein, sondern auch sachsenweit bis nach Tschechien", sagt er. Als Partnerhotel des Moto-GP Sachsenring bringt das Haus bereits Erfahrungen mit. Die Motorsport-Weltmeisterschaft sei ein Riesen-Event, erklärt Gawlowitz. "Da sind wir immer bereits Monate vorher ausgebucht." Neben Besuchern der Rennen würden sich auch Organisatoren während dieser Zeit einmieten.

Mit der Zertifizierung soll das Landhotel nicht nur zur Moto-GP ein reizvoller Anlaufpunkt für Motorradfreunde werden. Doch dazu muss es bestimmte Bedingungen erfüllen. "Es gibt 21 Pflichtpunkte und 15 Punkte, von denen sechs erfüllt werden sollten", erklärt Thomas Kubin, Pressesprecher beim ADAC Sachsen. Pflichtpunkte seien zum Beispiel gesicherte Motorradparkplätze, ein kleines Sortiment an Werkzeugen und Pflegemittel für kleinere Reparaturen an den Motorrädern, Trockenmöglichkeiten für nasse Motorradkombis, aber auch die Bereitstellung von Tourenvorschlägen und Ausflugszielen in der jeweiligen Region des Hotels. Auch eine Auflistung von Motorradwerkstätten beziehungsweise Händlern in der Umgebung müsse vorhanden sein. "Für solche Informationen sollte jedes Motorradhotel einen Informationsordner für die Motorradgäste bereit halten", so Kubin.

Um all die Kriterien zu erfüllen, sei ein "guter vierstelliger Betrag" investiert worden, sagt Gawlowitz. So seien zusätzliche diebstahlsichere Abstellplätze für die Motorräder geschaffen worden. "Dafür haben wir ein Stück Areal dazu gekauft." Damit die Motorradbekleidung trocknen kann, gibt es jetzt einen extra-stabilen Kleiderständer in einem beheizbaren Raum. Doch die größte Herausforderung seien die Tourenvorschläge gewesen. "Da habe ich zwei Wochen durchgängig daran gearbeitet", erklärt Gawlowitz. Zehn bikerfreundliche Touren, unter anderem durchs Erzgebirge und die Leipziger Seenlandschaften, sind zusammengekommen.

"Für Biker, die als Touristen Touren durch die Region machen möchten, ist das klasse", freut sich Gerd Vogel, Ehrenpräsident der Krumbacher Motorradfreunde, über das neue Angebot. Denn nicht alle Motorradfahrer würden gern in Jugendherbergen oder Zelten übernachten, "viele haben gehobenere Ansprüche". Er selbst würde so ein motorradfreundliches Hotel auch anfahren.