Frankenberger empört über Detonationsgeräusche

Immer wieder kracht es meist in den frühen Morgenstunden. Manche Bürger haben ihre Wahrnehmungen sogar schriftlich festgehalten. Über die Ursachen wird spekuliert.

Von Uwe Lemke

erschienen am 05.11.2016



Frankenberg. Die teils heftigen Explosionsgeräusche, von denen sich die Frankenberger seit Wochen nachts belästigt fühlen, reißen nicht ab. Nach dem gestrigen Beitrag in der "Freien Presse" gingen viele Hinweise in der Redaktion ein. Die "Kanonenschläge", wie sie von einigen bezeichnet werden, verteilten sich über viele Stadtbereiche:

Mühlbach: "Ich habe das schon mehrfach gehört", sagt Christiane Söll, die Am Mühlberg wohnt. Mal seien die Geräusche leise, mal heftiger gewesen. Jüngster Fall: Gestern Morgen zwischen 3 und 4Uhr. "Es hat sich angehört, als sei eine Gasflasche explodiert." Auch habe es einen Blitz gegeben. Woher der Knall genau kam, habe sie nicht ausmachen können.

Frankenberger Stadtzentrum: Von dort werden bislang die meisten Fälle gemeldet. "Mehr als ein halbes Jahr lang geht das nun schon", empört sich eine Leserin, die auf der Humboldtstraße wohnt und namentlich nicht genannt sein möchte. "Anfangs war es regelmäßig ein bis zwei Mal in der Woche, immer freitags und samstags morgens. Wir standen im Bett. Es klang, als würde eine Gasflasche explodieren." Der Toilettendeckel habe gewackelt, so intensiv sei die Druckwelle gewesen. Seit etwa einem Vierteljahr würden diese Geräusche nun unregelmäßiger auftreten und kämen von weiter weg. "Es muss jemand sein, der sich in Frankenberg einen Spaß erlaubt", mutmaßt die Leserin. Sie habe schon den Polizeiposten in Frankenberg und das Ordnungsamt darüber informiert.

Eine weitere Leserin, die an der Freiberger Straße wohnt, berichtet von ähnlichen Beobachtungen. "Das geht schon seit September." Mittlerweile kämen die Geräusche aus verschiedenen Richtungen. Ihre Vermutung: "Es muss was Größeres sein, was da gezündet wird. Es hört sich an wie Tschechen-Böller. Ein Blitzknaller klingt anders."

Sachsenstraße: "Wir haben auf der Sachsenstraße vor zirka zwei Wochen ebenfalls gegen 5 Uhr früh einen sogenannten Kanonenschlag wahrgenommen. Unsere Straße liegt mitten in der Stadt, es kann also von keinem Übungsplatz der Bundeswehr kommen. Es klang wie ein dumpfer lauter Knall, kein Feuerwerk", heißt es in einer SMS.

Max-Kästner-Straße: "Es ist seltsam, dass die Geräusche immer zur vollen Stunde kommen", wundert sich Jenny Eser, die auf der Max-Kästner-Straße wohnt. Sie hat die Geräusche schriftlich vermerkt: am 21. Oktober, 3 Uhr; am 31. Oktober, 3 und 4 Uhr sowie am 2. November, 4 Uhr. In der Nacht zum 31. Oktober habe sie nach dem ersten Knall eine Person wahrgenommen, "die einen Eimer abgestellt und mit Werkzeug geklappert" habe.