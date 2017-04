Garagenkomplex muss Parkplatz weichen

Damit mehr Besucher des Mittweidaer Krankenhauses nahe des Haupteingangs parken können, will die Stadt neue Stellflächen bauen. Das sorgt bei Garagenbesitzern für Unmut.

Von Franziska Pester

erschienen am 11.04.2017



Mittweida. Fast 100 neue Parkplätze direkt gegenüber des Krankenhauses - so soll die Parksituation rund um die Mittweidaer Klinik verbessert werden. Die Stadt plant den Bau eines großen Parkplatzes an der Hainichener Straße. Um für die Stellplätze Platz zu schaffen, sollen die 37 Garagen, die dort stehen, abgerissen werden. Angesichts der großen Nachfrage nach Garagen in Mittweida ist das ein heikles Thema.

"Wir bedauern es, dass die Garagen abgerissen werden sollen. Unsere haben wir erst vor etwa fünf Jahren gekauft. Dort steht das Auto von der Freundin unseres Sohnes drin", sagt Manfred Köhler. Für sie suche die Familie nun nach einem anderen Stellplatz. "Ich habe eine Garage an der Kirchstraße. Vielleicht kann sie ihr Auto vor meine Garage stellen, das ist ein Privatgrundstück. Aber dann steht das Auto halt draußen", so Köhler.

Der Mittweidaer berichtet, dass einige Garagenbesitzer erbost sind, weil die Stadt den Komplex abreißen lassen will. "Aber der Grund und Boden gehört der Stadt. Da kann man nichts machen."

Im Rathaus weiß man von dem Unmut: "Uns ist bewusst, dass die Garagen zum Teil seit Jahrzehnten ihren Eigentümern gehören. Aber in dem Bereich haben wir erhöhten Parkdruck", erklärt Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU).

Beobachtungen hätten ergeben, dass das Gros der Besucher des Krankenhauses stets zum Haupteingang an der Robert-Koch-Straße fährt und versucht, dort eine Lücke zu finden. "Insbesondere für den ortsfremden Besucher ist die Situation schwierig", sagt Schreiber.

Das soll sich durch den Bau des Parkplatzes ändern. Dabei denkt der OB auch an die Zukunft der Klinik. "Da wir als Stadt leider nur sehr wenig für den Erhalt unseres Krankenhauses unternehmen können, sollten wir es dort tun, wo wir Möglichkeiten haben, zum Beispiel bei einer besucherfreundlichen Infrastruktur", argumentiert er. Daher habe man entschieden, 88 Stellflächen in der Nähe des Eingangs zu schaffen.

Neben den wenigen, derzeit dort verfügbaren Stellflächen, gibt es für das Krankenhaus noch einen großen kostenpflichtigen Parkplatz an der Gabelsberger Straße sowie einen kleineren Parkplatz an der Chemnitzer Straße. "An der Chemnitzer Straße parkt leider kaum jemand", so Schreiber.

Der geplante Parkplatz soll auch von Besuchern der Kirche und des Museums genutzt werden. "Wenn dort Veranstaltungen sind, wird es immer eng", sagt der OB. Auch für die Pestalozzi-Schule, die zu Fuß nur wenige Meter entfernt ist, sei das Angebot gedacht. "Wahrscheinlich wird es ein kostenfreier Stellplatz", so Schreiber.

Die Entscheidung für die Fläche, auf der derzeit die Garagen stehen, habe man sich in der Verwaltung und im Stadtrat nicht leicht gemacht. "Es ist aber das einzige Grundstück in dem Bereich, das der Stadt gehört", erklärt der OB. Mit den Garageneigentümern habe man bereits Gespräche geführt und ihnen Alternativen angeboten. "Es gibt die Möglichkeit, Stellflächen auf dem neuen Parkplatz zu mieten. Wir überlegen auch, ob wir auf dem ehemaligen GHG-Gelände neue Garagen bauen", so Ralf Schreiber. Derzeit würden dazu die Abstimmungen laufen. Insgesamt gibt es in Mittweida 1100 Pachtgaragen. "Die Pacht für Einzelgaragen beträgt im Jahr 40,90 Euro und für Gemeinschaftsgaragen 34,77 Euro € im Jahr", so Stadtsprecherin Francis Pohl.

Fest steht, dass die Eigentümer der 37 Garagen Ende des Jahres die Kündigung ihrer Verträge für das Grundstück, auf dem die Gebäude stehen, erhalten. "Denn wir wollen 2018 mit dem Bau des Parkplatzes beginnen", kündigt Ralf Schreiber an.