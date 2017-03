Gefunden - Vermisste 15-Jährige wohlbehalten

Mittweida. Die seit 6. März vermisste 15-jährige Jugendliche ist wohlauf. Aufgrund von Bürgerhinweisen konnte sie am Dienstagabend in einer Mittweidaer Wohnung angetroffen werden. Das bestätigte eine Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der "Freien Presse". Die Jugendliche wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Sie hatte an jenem Montagabend die Wohnung in Mittweida verlassen und war seither unbekannten Aufenthaltes. (ps)