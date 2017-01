Gemeinde Kriebstein sind die Katzen zu teuer

Die Bürgermeisterin bemängelt, dass auf dem Land die Tiere mitunter übereilt ins Tierheim gebracht werden. Das Heim wiederum mahnt eine bessere Zusammenarbeit an. In anderen Orten gibt es bereits bewährte Vereinsstrukturen.

Von Uwe Lemke

erschienen am 10.01.2017



Kriebstein. Die Haushaltssituation in Kriebstein ist angespannt. Da stellt die Verwaltung selbst Kostenstellen auf den Prüfstand, die sonst keine Rede wert erscheinen, wie die Ausgaben für Fundkatzen. "Das kostet uns jährlich viel Geld", sagt Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK) und mahnt mehr Zurückhaltung an.

"Auf dem Dorf kommt es nun mal häufiger vor als in der Stadt, dass ein Fußgänger oder Radfahrer Katzenbabys am Wegesrand sieht", erklärt sie. Dies müsse nicht zwingend bedeuten, dass diese Katzenkinder von der Mutter verlassen wurden. Oftmals komme das Tier nach einiger Zeit zurück und kümmere sich um den Nachwuchs. "Mitunter wird übertrieben gehandelt, und die Leute bringen die Kätzchen gleich ins Tierheim." Besonders verwerflich sei, wenn sich Mitbürger auf Kosten der Gemeinde ihrer Tiere entledigen, nur weil sie es versäumt hätten, ihre Katzen kastrieren zu lassen. Das wolle sie niemandem unterstellen. Aber hier gehe es um Steuergeld, das die Kommune dem Tierheim - Kriebstein hat einen Vertrag mit dem Heim in Ostrau - zahlen müsse. Laut Bürgermeisterin koste die Kommune die Aufnahme einer Katze im Tierheim 30 Tagessätze á 4 Euro zuzüglich 36 Euro für die Untersuchung und Behandlung.

Die Leiterin des Ostrauer Tierheims, Marlies Przybilla, mag eine solche Diskussion über die Kosten nicht führen. Denn die Versorgung und Behandlung der Tiere müsse nun mal finanziert werden. Auch würde sie sich eine noch engere Zusammenarbeit mit den Kommunen wünschen. Konkret bedeute dies, eine bestimmte Umlage gemäß Einwohnerzahl an das Tierheim zu zahlen, statt Einzelverträge abzuschließen, bei denen pro aufgenommener Katze abgerechnet wird. "Denn stünde den Tierheimen mehr Geld zur Verfügung, dann könnten noch mehr Katzen sterilisiert werden", sagt die Tierheimchefin. Eine unkontrollierte Vermehrung könne so noch besser eingedämmt werden,und alle hätten etwas davon, weil die Anzahl zurückgehe. Rund 380 Katzen nehme das Tierheim in Ostrau pro Jahr auf. Aus Kriebstein seien voriges Jahr sieben Katzen aufgenommen worden. Für die Gemeinde waren das über 1000 Euro Kosten.

Mit Orten aus der Region wie Kriebstein, Frankenberg, Rossau, Lichtenau und Wechselburg habe das Tierheim Einzelabrechnungsverträge abgeschlossen. Mit 21 Städten und Gemeinden unterhalte das Heim sogenannte Umlageverträge.

Aus Sicht der Tierheimchefin seien die Kosten für die Kommunen nicht zu hoch, wenn man bedenke, dass die Tiere neben der Fütterung vor allem eine medizinische Versorgung bekommen, so beispielsweise Impfungen gegen Katzenseuche und Katzenschnupfen sowie eine Kur gegen Würmer, Flöhe und Zecken. "Ganz kleine Katzen erhalten zudem noch eine Immunstabilisierung", so Marlies Przybilla.

Dass Orte, in denen es engagierte Tierschutzvereine gibt, die Vermittlung von Fundkatzen und deren unkontrollierte Vermehrung besser in den Griff bekommen, zeigt unter anderem das Beispiel Frankenberg. "Wir werden von der Kommune jährlich mit einem bestimmten Betrag unterstützt", sagt Vereinschefin Angelika Kunze-Dierks. Die Stadt zahle diesen Zuschuss für die Kastration herrenloser Katzen, um die Vermehrung zu verhindern, heißt es aus dem Rathaus. Die Bereitstellung von Futter und die medizinische Betreuung übernimmt der Tierschutzverein, so die Chefin. Die größtenteils mit Spendengeldern finanzierten Kastrationsaktionen würden sich bereis bemerkbar machen.

Auch Hainichens Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) freut sich, dass sich in seiner Stadt gerade ein Tierschutzverein gründet. Und auch die künftige Vereinschefin Nicole Schmidt ist froh, dass die Kommune bereits finanzielle Unterstützung zugesagt hat. "Denn so können wir die Katzen noch besser versorgen, sie sterilisieren lassen. Wichtigstes Anliegen ist es, die Tiere noch schneller privat zu vermitteln", sagt Nicole Schmidt, die sich mit einigen Mitstreitern bereits seit Jahren für den Tierschutz engagiert.