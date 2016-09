Germania mit groÃŸem Kampf gegen den CFC

Germania mit großem Kampf gegen den CFC

erschienen am 07.09.2016



Ein echtes Fußballfest ist gestern Abend das offizielle Eröffnungsspiel im neuen Stadion am Schwanenteich in Mittweida vor exakt 1806 Zuschauern geworden. Gastgeber SV Germania Mittweida (weiße Trikots) aus der Landesklasse unterlag zwar dem Drittligisten Chemnitzer FC mit 0:4 (0:2), zeigte dabei aber nicht nur tollen Kampf sondern setzte auch spielerisch einige Akzente. So gab es vom Publikum mehrfach Applaus für gelungene Aktionen der Hausherren und sehr viel Anerkennung schon zur Halbzeit. Für rund 3,8 Millionen Euro war das Stadion umgebaut worden. Das Fußballfeld liegt nun einen Meter höher. Größte Veränderung ist neben der Tribüne mit 210 Sitzplätzen die Laufbahn. Mit der 400-Meter-Runde auf blauem Tartanbelag ist ein wettkampftaugliche Anlage für überregionale Wettkämpfe entstanden. (fa)