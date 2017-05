Geschichte und Geschichten zum Jubiläum

Drei Tage, rund 100 Veranstaltungen und Tausende Besucher aus Nah und Fern - die Mittweidaer Hochschule hat am Wochenende ihr Bestehen seit 1867 mit einem großen Fest gefeiert.

Von Franziska Pester und Jan Leißner

erschienen am 07.05.2017



Mittweida. Erstmals erwähnt als Technikum, später als Ingenieurschule bezeichnet und heute als Ausbildungsstätte für Ingenieure, IT-Profis und Medienexperten bekannt: 150 Jahre nach ihrer Gründung hat die Mittweidaer Hochschule am Wochenende Jubiläum gefeiert. Dabei gab es einiges zu erleben. Die "Freie Presse" war in der Stadt unterwegs.

Ehrung für Udo Steinberg: Im Stadion am Schwanenteich in Mittweida hat der berühmte Hochschulabsolvent Udo Steinberg seit Samstag einen Ehrenplatz. Er gilt als Pionier im Fußballsport und war unter anderem an der Gründung des heutigen Deutschen Fußballbundes, des Chemnitzer FC und des FC Barcelona beteiligt. Im Wettkampfbüro in der Tribüne, das regelmäßig für Besprechungen und Vereinstreffen genutzt wird, hängt nun ein Porträt Steinbergs, das laut Rektor Ludwig Hilmer eine Gruppe von Studenten gestaltet hat. "Alles an ihm ist charakteristisch für die damalige Zeit. Traditionell ist etwa der Kragen seiner Jacke, der ein Symbol für die Bürgerlichkeit ist. Denn Fußball war damals ein Sport der angestellten Bürger", so Hilmer. Neben dem Porträt hängen alte Wappen von Vereinen, in deren Geschichte Steinberg eine Rolle spielte.

Technikschau der Hochschule: Der Festumzug anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Hochschule hat am Samstagnachmittag für viel Aufsehen in der Stadt gesorgt. Tausende Zuschauer standen an den Straßen der Innenstadt, als der sogenannte "Technikerbummel" vorbeizog. In der Parade zeigte die Hochschule Erfindungen, die in Mittweida gemacht wurden und historische Technik. Oberbürgermeister Ralf Schreiber und Hochschulrektor Ludwig Hilmer führten den Zug in einem Horch Oldtimer sitzend an. Denn Automobilpionier August Horchwar ein Absolvent der Mittweidaer Hochschule. Dahinter präsentierten sich Alumni, die zum Jubiläum angereist waren, in mehreren Gruppen. Es folgten Wagen, mit denen sich die Fakultäten der Hochschule vorstellten. Das Technikum Mittweida Motorsport fuhr mit einem Rennwagen im Zug mit. Auch etliche ausländische Studierende liefen in traditioneller Kleidung ihres Heimatlandes. Am Schluss des Zuges war ein Auto, das autonom fuhr. Das Thema "Smart Mobility" wird an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften unter Leitung von Professor Christian Schulz vorangetrieben. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen VW, der von außen nicht von anderen Autos zu unterscheiden war.

Der Festumzug startete am Hauptgebäude der Hochschule, zog über die Weitzelstraße und die Lutherstraße zur Poststraße und von dort auf der Rochlitzer Straße entlang zum Markt.

Rock im Spiegelzelt: Am Ende saß niemand mehr auf seinem Stuhl. 565 Gäste haben am Samstagabend beim Konzert von Phil Bates und dem Berlin String Ensemble im Spiegelzelt (großes Foto) gefeiert. Hits des Electric Light Orchestras, wie "Don't bring me down" und "Roll Over Beethoven", begeisterten das Publikum.

Konzert auf der Leinwand: Auch auf dem Technikumplatz, wo diejenigen, die keine Karten für das Zelt bekommen hatten, die Show auf einer Leinwand live verfolgen konnte, herrschte gute Stimmung - nachdem anfängliche technische Probleme behoben waren. Wie Frank Schleusing vom Sport- und Kulturbetrieb der Stadt ankündigte, findet das Konzert des Klanglichtzaubers nächstes Jahr am 9. Juni wieder dort statt. Dann gibt es eine große Abba-Show mit der Vogtlandphilharmonie.

Feuerwerk über der Stadt: Eine glühende 150 zum Jubiläum und Raketen, die den Nachthimmel erhellen. Mit einem großen Feuerwerk endete am Samstagabend der zweite Jubiläumstag. Eine knappe halbe Stunde lang bestaunten hunderte Zuschauer das Spektakel. Viele Mittweidaer waren dafür extra spät abends auf den Schützenplatz gekommen. Für die richtige Stimmung sorgte Musik, darunter der Hit "Seven Nation Army" der US-Band White Stripes und die Filmmelodie zu "Fluch der Karibik".

Jungwissenschaftler lernen: Was ist Energie? Und woher kommt der Strom aus der Steckdose? Antworten auf diese Fragen bekamen mehrere hundert Kinder am Sonntagvormittag von den Professoren Ralf Hartig und Röbbe Wünschiers im Spiegelzelt auf dem Schützenplatz. Denn anlässlich des Jubiläums der Hochschule fand die Kinderuni im Zelt und nicht wie sonst in einem Hörsaal statt. Normalerweise können die Eltern der Jungwissenschaftler die Vorlesung von einem Nebenraum aus verfolgen. Im Spiegelzelt saßen Kinder vor der Bühnen und Eltern auf der Empore.

Bäume schmücken Innenstadt: Mehrere kleine gebastelte Bäume aus Pappe standen das gesamte Wochenende lang vor mehreren Geschäften der Innenstadt. Damit machte der Mittweidaer Gewerbering auf eine Spendenaktion aufmerksam, bei der Geld gesammelt wird, um im Herbst echte Bäume kaufen und pflanzen zu können. Am Samstag bummelten viele Passanten durch die Läden. Am verkaufsoffenen Sonntag waren dann weniger Gäste unterwegs als am Vortag.

Gereimte Hochschulgeschichte: Die wahre Geschichte eines niederländischen Studenten, der Ende der 1920er Jahre am Technikum studierte, aber erst durch die Liebe eines Mädchens den Ehrgeiz entwickelte, sein Studium erfolgreich abzuschließen, zeigten die Darsteller des Mittelsächsischen Kultursommers am Sonntagmittag im Spiegelzelt. Die humorvolle Geschichte wurde in Reimen vorgetragen. Das Zelt war bei der Aufführung nur etwa zur Hälfte gefüllt.

Studienfreunde beim Frühstück: Zum Sonntagsfrühstück in der Mensa verabredet hatten sich die alten Studienfreunde Rüdiger Passek, Jürgen Kretzschmar, Torsten Berger und Mathias Maka. Die vier Männer und ihre Frauen gehörten zu den 165 Teilnehmern des Alumni-Brunches, den die Hochschule organisiert hatte, damit die ehemaligen Kommilitonen sich in kleiner Runde treffen konnten. "Bei uns ist der Kontakt nach dem Studium nie abgerissen", so Rüdiger Passek.

