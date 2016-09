GroÃŸbaustelle: Mehr ParkplÃ¤tze und Komfort am Bahnhof

Großbaustelle: Mehr Parkplätze und Komfort am Bahnhof

Bis Oktober 2017 baut die Stadt Mittweida das Areal rings um den Bahnhof um - Einschränkungen für Anwohner

Von Franziska Pester

erschienen am 15.09.2016



Mittweida. In Mittweida startet das nächste große Bauprojekt: Für rund 1,2 Millionen Euro gestaltet die Stadt das Areal rund um den Bahnhof neu. Für Autofahrer und Nahverkehrskunden soll vieles besser werden, der Wechsel vom Zug in den Bus oder ins Auto künftig bequemer sein. Im Herbst 2017 soll alles fertig sein. Bis dahin müssen ÖPNV-Nutzer, Autofahrer und Anwohner mit Einschränkungen leben. Die "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was wird am Mittweidaer Bahnhof gebaut?

Der Bahnhofsvorplatz wird saniert. Vor dem Platz wird ein Wendekreis für Busse angelegt. Der Busverkehr kann den Bahnhof dadurch künftig aus Richtung der Straße Am Bahnhof, aber auch von der Goethestraße kommenden anfahren und auch in diese Richtungen wieder wegfahren. Gegenüber des Buswendekreises wird eine neue überdachte Haltestelle errichtet. Zudem legt die Stadt an der Straße Am Bahnhof mehrere Kurzzeitparkplätze für Autofahrer an. Die Ringstraße, die um die Grünfläche neben dem Bahnhof herum führt, wird saniert. Außerdem entsteht direkt neben dem Bahnhofsgebäude ein neues Stück Straße, damit der Ring geschlossen ist. Dort wird es dann künftig mehrere Stellflächen für Taxis geben. Die Grünfläche wird erneuert, in der Mitte entsteht ein Brunnen. Hinter dem Bahnhofsgebäude, nahe der Herderstraße, lässt die Stadt rund 70 Park-and-Ride-Parkplätze anlegen. Die können Autofahrer nutzen, wenn sie ihre Reise mit dem Zug fortsetzen. Gebaut werden soll auch im Bahnhofsgebäude: Dort entstehen neue Sanitäranlagen, denn im Bahnhof wird es künftig eine öffentliche Toilette geben.

Gibt es durch die Bauarbeiten am Bahnhof Einschränkungen für Nahverkehrskunden?

Laut der Mittweidaer Stadtverwaltung werden die Bahnsteige während der gesamten Bauzeit erreichbar sein, Stadtbusse fahren den Bahnhof auch weiterhin an. Allerdings gibt es dabei einige Veränderungen. Betroffen sind derzeit die Linien A, C und F. Die Stadtbusse wenden laut Regiobus Mittelsachsen über die Herderstraße. Die Haltestelle ist an die Seite des Bahnhofsgebäudes verlegt worden. "Die Linie C wendet ebenfalls und fährt über die Goethestraße zum Bahnhof. Bei Fahrten in Richtung Kaufland fährt die Linie C über die Georg-Büchner-Straße zur Goethestraße", informiert das Nahverkehrsunternehmen auf seiner Homepage. Die Haltestelle Schillingstraße werde vorerst nicht angefahren.

Gibt es Einschränkungen für Autofahrer?

Ja. Die Straße Am Bahnhof ist für Autofahrer derzeit voll gesperrt. Im Moment werden dort und beim Bahnhofsvorplatz Wasser- und Abwasserleitungen verlegt, heißt es. Im Laufe der Bauarbeiten wird es zu weiteren Straßensperrungen kommen. Laut Stadtverwaltung werden die Umleitungen ausgeschildert.

Worauf müssen sich Mittweidaer einstellen, die in der Nähe des Bahnhofs wohnen?

Wie bei jeder großen Baumaßnahme kann es zeitweise rund um den Bahnhof laut werden. Auch ist der Stadtverwaltung zufolge davon auszugehen, dass bei den Bauarbeiten mitunter Staub aufgewirbelt wird. Darüber hinaus müssten die Anwohner damit rechnen, dass Zugänge und Zufahrten zu den Grundstücken zeitweise nicht begeh- beziehungsweise befahrbar sein werden. Es werde aber gewährleistet, dass die Anwohner jederzeit in ihre Häuser gelangen.

Wie lange dauern die Bauarbeiten an?

Die Umgestaltung des Bahnhofareals soll voraussichtlich im Oktober 2017 abgeschlossen sein.

Anfang des Jahres wurde am Mittweidaer Bahnhof schon einmal gebaut. Was wurde damals gemacht?

Es wurden Bäume gefällt und Gebäude abgerissen, um Platz für den geplanten Park-and-Ride-Parkplatz zu schaffen.