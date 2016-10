GroÃŸe StraÃŸen ins Mittweidaer Stadtzentrum dicht

Große Straßen ins Mittweidaer Stadtzentrum dicht

Seit gestern ist die Hainichener Straße in Mittweida gesperrt. Dort wird ein Haus abgerissen. Auch die Sperrungen auf der Lutherstraße und der Bahnhofstraße zwingen weiterhin zu Umwegen.

Von Franziska Pester

erschienen am 05.10.2016



Mittweida. Die schlechten Nachrichten für Autofahrer reißen nicht ab: Nachdem in der vergangenen Woche bereits die Bahnhofstraße halbseitig gesperrt wurde, ist seit gestern die nächste Hauptverkehrsstraße Mittweidas dicht. Die Hainichener Straße ist nahe der Kreuzung mit dem Steinweg voll gesperrt. Wer in Richtung Rossau fahren will oder von dort kommt, muss auf schmale Nebenstraßen ausweichen. Auch auf der Lutherstraße wird nach wie vor gebaut. Die "Freie Presse" erklärt, welche Straßen gesperrt sind und wie der Verkehr umgeleitet wird.

Bauarbeiter reißen Haus weg: An der Hainichener Straße wird das Haus Nummer 43 abgerissen. "Durch den Zustand des Hauses besteht die Gefahr, dass durch herunterfallende Teile Schäden entstehen. Da der Eigentümer nicht reagiert und die Schäden abstellt, wird zu seinen Lasten der Abriss durchgeführt", erklärte Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber. Beim Abriss werde auch der Wasserhausanschluss getrennt. Da das technisch nur in der Straßenmitte erfolgen könne, sei eine Vollsperrung notwendig, um die Verkehrssicherheit für die Bauarbeiter zu gewährleisten. "Die Vollsperrung geht voraussichtlich bis 11. Oktober. Sollte man schneller fertig sein, dauert es entsprechend kürzer. Danach wird in den zweiten Bauabschnitt gewechselt. Dabei bleibt die Straße halbseitig gesperrt", so Schreiber. Ab 17. Oktober soll die Straße wieder in beide Richtungen befahrbar sein.

Reparaturen an Fahrbahn: Auf der Lutherstraße reparieren Bauarbeiter seit Ende August Schäden an der Fahrbahn, den Bordsteinen sowie am Gehweg und den Parkbuchten. Die Straße ist halbseitig gesperrt, in Richtung Neubaugebiet ist sie noch befahrbar. Die Arbeiten sollen bis Ende November dauern. Autofahrer, die ins Zentrum wollen, müssen über die Melanchthonstraße und die Leisniger Straße zur Weststraße fahren, um über die Heinrich-Heine-Straße ins Zentrum zu gelangen.

Neue Asphaltdecke: Die Asphaltdecke des Stadtrings wird stückweise erneuert. Bauarbeiter nehmen sich derzeit das Stück zwischen dem Abzweig Schillerstraße und dem Technikumplatz vor. Autofahrer können stadtauswärts an der Baustelle vorbei fahren. Wer zum Markt will, muss über den Stadtring zur Weberstraße. Ab Mitte Oktober wird das Stadtring-Stück zwischen Technikumplatz und Poststraße gebaut. Bis Mitte November soll die halbseitige Sperrung andauern.