Großer Streit um kleine Straße

An einem nur wenige Meter langen, asphaltierten Weg in Falkenhain erhitzen sich die Gemüter. Weil er vor wenigen Tagen plötzlich abgesperrt wurde, musste nun sogar die Polizei anrücken.

Von Franziska Pester

erschienen am 20.05.2017



Falkenhain. Ein augenscheinlich selbst gemaltes Sackgassenschild, Bauzäune mitten im Wald, gefällte Bäume und eine Schotterpiste nahe des Talsperrenufers - im Mittweidaer Ortsteil Falkenhain ist ein Streit eskaliert. Er dreht sich um die Frage, ob eine kleine Straße, die auf einem Privatgrundstück verläuft, von Autofahrern genutzt werden darf oder nicht. Die Fronten sind so verhärtet, dass vor wenigen Tagen die Polizei gerufen wurde.

Vor mehr als elf Jahren habe eine Frau das Grundstück gekauft, über das die Strecke zum Talsperrenufer führt, erklärte Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber am Donnerstagabend in öffentlicher Sitzung den Stadträten. Seit einigen Monaten schwele der Streit um die Straße: Die Eigentümer wollen, so Schreiber, dass die Trasse nicht mehr durch ihr Grundstück führt. Deshalb wurde die Strecke am 11. Mai abgesperrt. Zudem, so der OB, haben die Grundstückseigentümer nahe des Zschopauufers Bäume gefällt, obwohl sie auf Gelände standen, das dem Freistaat gehöre. Daneben sei mit Schotter eine Piste angelegt worden. Schreiber glaubt, sagte er, dass die Grundstücksbesitzer so eine neue Straße schaffen wollten, nachdem sie die andere gesperrt hatten. Weiter erläutert der OB: Als die Stadt von der Sperrung der Straße erfahren hatte, sind Mitarbeiter der Verwaltung zu dem Grundstück in Falkenhain gefahren. Sie konnten die Besitzer aber nicht überzeugen, die Straße wieder zu öffnen. Diese sei weiter von den Privatleuten gesperrt geblieben. Daher wurde noch am selben Tag die Polizei gerufen. Die habe die Straße "unter Anwendung unmittelbaren Zwangs" wieder geöffnet und die Barrieren weggeräumt, sagte Schreiber.

Polizeisprecherin Jana Kindt bestätigte auf Anfrage der "Freien Presse" den Einsatz. Vier Polizisten seien als Amts- und Vollzughilfe für die Stadt in Falkenhain gewesen. Weitere Details zum Einsatz nannte sie nicht.

Laut Stadtverwaltung befindet sich das Grundstück, auf dem die Straße verläuft, in Privatbesitz der Familie. Sie wolle die Strecke schließen. Allerdings sei die Straße schon seit DDR-Zeiten von Autofahrern genutzt worden. Der Knackpunkt: Sie steht nicht im Straßenbestandsverzeichnis Mittweidas. Die Stadt ist jedoch der Auffassung, dass die Strecke als öffentliche Straße anzusehen ist - und damit von Autofahrern genutzt werden darf - und beruft sich auf das Sächsische Straßengesetz. Darin heißt es, dass Straßen, Wege und Plätze, die am 21. Januar 1993 "ausschließlich der öffentlichen Nutzung dienten" auch heute als öffentliche Straßen anzusehen sind.

Um sich abzusichernund herauszufinden, wie die Straße an dem Stichtag genutzt wurde, hat die Stadt eigenen Angaben zufolge 22Anlieger in Falkenhain angeschrieben. Alle, außer der Familie, mit der der Streit läuft, hätten bestätigt, dass die Straße seit Jahren genutzt wird. In einer Präsentation für Stadträte und Öffentlichkeit heißt es weiter, 14 Anlieger hätten sich bereit erklärt, das auch unter Eid auszusagen. Denn die Stadt plant, die Strecke als öffentliche Straße zu deklarieren. Dazu soll Ende Juni ein Stadtratsbeschluss gefasst werden. "Wir rechnen damit, dass es danach zu einem Rechtsstreit kommt", sagte Bauamtschef Sebastian Killisch während der Stadtratssitzung.

Die Grundstückseigentümerin, mit der die Stadt streitet, sieht das ähnlich. "Der Fall muss gerichtlich geklärt werden", sagte sie gestern im Gespräch mit der "Freien Presse". Sie habe ihr Grundstück 2005 gekauft und beruft sich darauf, dass die Straße durch ihr Grundstück nicht im Straßenbestandsverzeichnis erfasst ist. "Ich habe den Verkehr jahrelang geduldet, will mein Grundstück ab jetzt aber komplett nutzen", sagte sie. "Es gibt auch andere Zufahrtsmöglichkeiten nach unten ans Ufer", so die Frau. Sie bestätigt, deshalb den Schotter nahe des Ufers verteilt zu haben, da dort ein Weg verlaufe, der in einem schlechten Zustand gewesen sei. Die Bauzäune habe sie aufgestellt, um ihr Grundstück einzufassen.