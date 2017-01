Guter Vorsatz lockt ins Fitness-Studio

Es ist ein Klassiker zu Jahresbeginn: Mit mehr Bewegung sollen die Pfunde purzeln. Sportexperten aus der Region raten aber dazu, nicht nur im Januar auf den Körper zu achten.

Von Dennis Heldt und Verena Toth

erschienen am 03.01.2017



Mittweida. Sport treiben und abnehmen. Mit solchen Vorsätzen starten auch viele Mittweidaer ins neue Jahr. "Wir verzeichnen immer wieder zum Jahresanfang einen größeren Zuwachs an Neukunden. Abnehmen kann man aber nicht in einem Monat. Deswegen sollte man längere Zeit sportlich aktiv bleiben", erklärt die Leiterin des Mittweidaer Fitnessstudios "Flexx", Ute Schöppe.

"Die größte Welle kommt zwischen Mitte und Ende Januar. Scheinbar brauchen viele erst noch ein paar Tage, um sich nach dem Jahreswechsel zu sammeln", mutmaßt die Fitnesstrainerin. Zu den Besucherinnen im Studio gehört Ines Weißgerber. "Ich bin nicht wegen Gewissensbissen nach den Feiertagen hier", sagte sie. Sie trainiere bereits seit mehr als zwei Jahren regelmäßig zwei bis dreimal die Woche unter Anleitung der Trainer im Fitnessstudio, da würden auch Feiertage keine Rolle spielen, sagt sie.

Für wen das klassische Individualtraining an den Geräten nichts ist, der könne aus dem Kursangebot wählen: "Wir nutzen das neuseeländische 'Les Mills'-Programm. Dabei geben die Trainer mit Musik untermalte Trainingschoreografien an die Teilnehmer weiter", erklärt Schöppe das Kursprinzip. Von Cardio über Kraft-Ausdauer bis zum Beweglichkeitstraining sei dabei alles möglich. Man könne aber auch spielerisch Kilos abschwitzen: "Wir haben eine kleine Halle, in der man Ricochet spielen kann, die kleinere Variante der Rückschlagsportart Squash", fügte Ute Schöppe hinzu.

Mittweida: Im Trend liegt aber offensichtlich auch das Training in den eigenen vier Wänden. So greift die Mittweidaer Studentin Irina Heß auf die sogenannte Bodyweight-Methode zurück. "Ich trainiere gern zu Hause, man braucht nichts weiter als eine Übungsmatte und den eigenen Körper. Auch Alltagsgegenstände wie Stühle lassen sich gut zum Trainingsgerät umfunktionieren", erklärt die Studentin. Vor allem für Auszubildende und Geringverdiener sei das Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht eine günstige Alternative.

Wer nicht gern mit Gewichten trainiert, sondern lieber auf Ausdauersport in der Freizeit setzt, kann auch Joggen gehen. Für Hobbyläufer, die dabei ungern allein unterwegs sein wollen, bietet sich der Lauftreff der "Rennschnecken Mittweida" an. Die Gruppe des TSV Fortschritt Mittweida trifft sich dienstags, mittwochs und freitags zu verschiedenen Trainingsläufen. Interessierte können mit den Leichtathleten des Mittweidaer Sportvereins in Kontakt treten.

Frankenberg: Auch der Verein Turbine Frankenberg hat für Freizeitsportler jede Menge zu bieten. "Interessierte sind uns jederzeit willkommen", sagt die Vereinsvorsitzende Karin Lohfink. Neun Sportarten bieten sich im Verein zum Reinschnuppern an. Drei Mal können Neugierige an Trainingsstunden teilnehmen, danach sei es aus versicherungstechnischen Gründen notwendig, über eine Mitgliedschaft im Verein nachzudenken. "Für jedes Alter und für jede Voraussetzung haben wir etwas im Angebot, von Aerobic und Gymnastik über Tischtennis, Badminton, Volleyball und Leichtathletik reicht das Angebot", zählt die Vereinschefin auf. Wichtig sei der Spaß an der Sache, dann falle es auch leichter, den guten Vorsatz länger als nur in den ersten Wochen des Jahres durchzuhalten. "Wer aber wirklich gesund und dauerhaft abnehmen will, muss auch auf die Ernährung achten. Ohne die Kombination geht es nicht", erklärt Karin Lohfink.

Hainichen: Die Auswirkungen der guten Neujahrsvorsätze beobachtet auch die Hainichener Fitnessfachfrau Nikol Kneschke. "Unsere Kurse sind meistens in den ersten beiden Januarwochen brechend voll. Danach nimmt das Interesse wieder merklich ab", berichtet Nikol Kneschke. Jahresverträge gebe es deshalb bei ihr nicht. Dafür aber zahlreiche Angebote, etwas für sich und seinen Körper zu tun. "Zumba - die sportliche Kombination von Tanz und Aerobic - ist immer noch der Renner bei den Frauen", sagt sie. Ihr Tipp: "Wenn man mit einer Freundin oder in der Gruppe geht, dann kann man sich gut gegenseitig motivieren, da bleibt man vielleicht auch länger dabei."