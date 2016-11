Häuser in Region werden versteigert

erschienen am 18.11.2016



Frankenberg/Hainichen. Gebäude aus Mittelsachsen kommen bei der Winter-Auktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG diesen Monat unter den Hammer. So soll das Mehrfamilienhaus Altenhainer Straße 61 in Frankenberg versteigert werden. Das Mindestangebot beträgt 50.000 Euro. Mindestens 5000 Euro müssen für das Wohnhaus Untere Berghäuser 8 in Hainichen geboten werden. Auf der Versteigerungsliste steht auch im Halsbrücker Ortsteil Conradsdorf die ehemalige Gaststätte an der alten Dresdner Straße. 25.000 Euro sind das Mindestangebot. Die Auktionen finden am 25. November in Leipzig und am 29. November in Dresden statt. (ug)