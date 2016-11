Hainichen: Grundstein für List Neubau wird gelegt

erschienen am 21.11.2016



Am Mittwochnachmittag, 14 Uhr wird der Grundstein für das neue Verwaltungsgebäude des Staatsbetriebes List aus Rochlitz in Hainichen gelegt. Seit Anfang November laufen die Abrissarbeiten des Gebäudes des alten Bettenhauses neben der ehemaligen Reichsbahnschule. Entstehen wird an dieser Stelle ein modernes Verwaltungsgebäude, Kosten: etwa 5,8 Millionen Euro. Ende 2017 will der Staatsbetrieb List - ehemals Landesinstitut für Straßenbau - nach Hainichen umziehen. (ule/ug)