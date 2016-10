Hainichener StraÃŸe wieder frei

Hainichener Straße wieder frei

erschienen am 14.10.2016



Mittweida. Die Hainichener Straße in Mittweida ist seit heute wieder in beide Richtungen befahrbar. Wie die "Freie Presse" erfuhr, wurde die Vollsperrung am Morgen aufgehoben. Ursprünglich hatte das zuständige Landratsamt Mittelsachsen mitgeteilt, dass die Straße erst ab Sonnabend wieder komplett frei gegeben ist. Die Strecke war kurz nach der Kreuzung mit dem Steinweg seit Anfang des Monats voll gesperrt, weil das Haus mit der Nummer 43 abgerissen wurde. Wie Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber erklärte, war das Haus in schlechtem Zustand, und es habe die Gefahr bestanden, dass Teile auf Fußweg und Straße herab fallen. (fpe)