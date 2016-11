Handel in Innenstadt hat's schwer

Der Branchen-Mix im Hainichener Stadtzentrum stimmt nicht. Das sehen viele Bürger so. Dafür erweitern die Handelsketten ihre Angebote.

Von Uwe Lemke

erschienen am 25.11.2016



Hainichen. Erst vor wenigen Monaten hatte Gabriele Schimmel das Handtuch geworfen und ihre Traditionsbuchhandlung an der Hainichener Brückenstraße zugemacht. "Wegen Reichtum geschlossen", sagte sie damals mit ironischem Unterton. Die Handelsstrukturen im Stadtzentrum und die zu geringen Kundenzahlen würden einen Weiterbetrieb nicht mehr zulassen. Von den wenigen Stammkunden, die ihr die Treue hielten, könne man nicht leben. Die Situation für den Einzelhandel habe sich in der Stadt weiter verschlechtert, so ihre Meinung. Nach der Kreisreform hätten sich etliche Ämter und Institutionen aus Hainichen zurückgezogen, Kaufkraft sei verloren gegangen.

Es fehle vor allem an Geschäften mit Artikeln für Kinder und Familienbedarf - das meinen auch viele Hainichener in einer nichtrepräsentativen Umfrage der "Freien Presse". Das Handelsangebot im Stadtzentrum sei unausgewogen, bestätigt auch Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD). "Wir haben beispielsweise ein Überangebot etwa bei Blumengeschäften, Bäckereien, Fleischereien oder bei Döner-Läden. Was aber fehlt, ist der Fachhandel wie etwa ein umfassendes Angebot an Bekleidung und Schuhen."

Reich bestückt hingegen sei Hainichen mit Supermärkten. Lidl etwa erweitere aktuell sogar seine Handelsfläche, der Netto-Markt an der Frankenberger Straße baut gerade einen größeren Markt auf der Straßenseite gegenüber aus. "Und was für viele ein Segen ist, ist für uns wiederum auch ein Fluch", meint der Bürgermeister. Denn die Hainichener seien durch die günstige Autobahnanbindung auch schnell im Chemnitz-Center oder im Elbe-Park. Daher hätten es manche Händler, vor allem Fachgeschäfte, schwer in der Innenstadt. Als Bürgermeister habe er sich schon mehrfach bemüht, etwa den Textileinzelhändler NKD nach Hainichen zu holen. "Doch denen ist die Stadt zu klein." Auch Ketten wie Kik und Ernsting's Family rufe er regelmäßig an. Die Resonanz sei gleich null.

Wie nun weiter? Vor Jahren habe Hainichen mal für rund 25.000 Euro eine Verkehrskonzeption erstellen lassen. Die Ergebnisse dieses Papiers seien jedoch politisch nicht durchsetzbar gewesen. Ähnliches befürchtet Greysinger im Falle der Erarbeitung eines Einzelhandelskonzeptes. "Das kostet viel Geld", mutmaßt der Stadtchef. Und bringen werde es wahrscheinlich wenig, denn über eine Bestandsaufnahme gehe dieses Papier wohl nicht hinaus. Und zu solch einer Feststellung sei man auch selbst in der Lage.

Zu mehr Attraktivität in der Innenstadt trage das neue Schulzentrum bei. Und auch der Umbau des "Goldenen Löwen" zu einer Veranstaltungsstätte könnte in Zukunft das Zentrum beleben. Zudem sieht Greysinger gute Chancen, dass sich durch die Ansiedlung des staatlichen Ingenieurdienstleisters List, der seine 120 Arbeitsplätze von Rochlitz nach Hainichen verlagert, auch die Kaufkraft wieder erhöhen könnte. Weitere Initiativen in Sachen Handelsbelebung müssten seiner Meinung nach aber von den Händlern selbst ausgehen. "Wenn wir Hinweise bekommen, versuchen wir auch, diese umzusetzen."

Als Beispiel nennt Greysinger die vorübergehende Öffnung der Großbaustelle Mittweidaer Straße ab heute, um den Händlern das Weihnachtsgeschäft zu ermöglichen. Gegen leerstehende Geschäfte könne die Stadt aber nur wenig tun.