Haus mit Gleisanschluss dringend gesucht

Die Schau des Vereins der Modellbahnfreunde Bahnhof Hainichen hat viele Besucher begeistert. Doch die Stimmung ist getrübt, denn ein neues Domizil gibt es noch nicht.

Von Falk Bernhardt

erschienen am 10.10.2016



Hainichen. Von der Kleinen Striegis bis zur Oder und damit nach Guben waren es am Wochenende nur ein paar Schritte - natürlich im Maßstab 1:120 (TT) zur Modellbahnausstellung in Hainichen. Doch der Weg des Vereins Modellbahnfreunde Bahnhof Hainichen zu einem neuen Domizil in der Gellertstadt scheint derzeit ungleich länger und schwieriger. "Wir haben die Kündigung für unser Haus an der Frankenberger Straße", erklärt Vereinsvorsitzender Bernd Judas. "Zum 31. Dezember müssen wir raus sein."

Das ist im aktuell zehn Mitglieder zählenden Verein schon eine Weile bekannt, doch ein neues Objekt ist noch nicht gefunden. Das Gebäude, einst als Funktionsbau für den Sportplatz erbaut und später als Jugendklub und auch von der Hainichener Tafel genutzt, ist von der Stadt verkauft worden. "An den Meistbietenden", erläutert Jan Held, der stellvertretende Bürgermeister. "Es gab mehrere Interessenten."

Die Modellbahner hätten das Objekt gern selbst genommen. "Aber nur für einen symbolischen Euro, mehr ist nicht drin", sagt Judas. "Wir sind ja bereit, die Nebenkosten zu tragen, aber eine monatlicher Miete ist kaum zu stemmen." Dazu würden dem Verein die Einnahmen fehlen. Am Wochenende kamen nun etwa 250 Besucher zur Ausstellung in den Ottendorfer Gasthof nach Hainichen. Damit könne der Verein leben. "Mehr aber nicht, wir haben da ja auch Kosten", so Judas.

Die Eintrittspreise von 1,50 Euro für Kinder (erst ab zehn Jahren) und 3,50 Euro für Erwachsene seien bewusst so moderat gewählt. Und ein Großteil des Eintrittsgeldes gehe an andere Aussteller, Modellbahner aus anderen Städten, die mit ihren Anlagen so eine Ausstellung erst richtig attraktiv machen.

Hingucker war die großen Anlage aus Guben, die Überraschung jedoch die Eisenbahn, die in einem Computermonitor fährt, gebaut von Alexander Liebl aus Dresden. Für das namensgebende Aushängeschild der Gastgeber, den Nachbau des Hainichener Bahnhofs, war gar kein Platz. Das gesamte Areal mit allen rollendem Material und den Häusern ist zeitlich in den 1980er-Jahren angesiedelt, ermöglicht also dem Betrachter eine Zeitreise. Alle relevanten Gebäude der Stadt in Bahnhofsnähe sind originalgetreu nachgebaut, und auch auf den Straßen passiert hier einiges.

Bürgermeister Dieter Greysinger kennt natürlich diese Anlage und auch den Verein. "Es gibt schon einige Überlegungen in der Stadt für neue Objekte, in denen der Verein vielleicht auch nur vorübergehend unterkommen könnte", sagte das Stadtoberhaupt. "Allerdings gehen unsere Angebote und die Wünsche des Vereins doch sehr weit auseinander". Diskutiert wurde über den Keller des Rathauses, Räume im neuen Jugendklub an der Wiesenstraße und im Bereich der Fahrbibliothek am ehemaligen Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) in Crumbach. Letzteres ist Greysingers Favorit.

Judas bestätigte die Angebote, sieht bei allen aber das gleiche Problem: "Es ist kaum etwas ebenerdig zu erreichen, am FTZ müssten wir in den ersten Stock." Dies sei mit den großen Modulen der Modellbahnanlage kaum zu machen. Was laut Judas fehle, sei ein Haus mit Gleisanschluss, also ein Objekt in Parterre.

Mit Umzügen hat der vor zehn Jahren gegründete Verein auch schon Erfahrung. Start war in der ehemaligen Filzfabrik an der Michel-Meuer-Straße, danach ging es in die Turnhalle Turnerstraße, die zum Stadtarchiv umgebaut wurde. Der zweite Modellbahnverein der Stadt, der 1997 gegründete Striegistal-Express, ist im ehemaligen Hortgebäude am Rand des Stadtparks ansässig und zählt 15 Mitglieder.

Modellbahnschau im Gasthof Ottendorf in Hainichen, Nossener Straße 18. Geöffnet ist nochmals Samstag 10 bis 18 Uhr und am Sonntag 10 bis 17 Uhr. Eintritt für Erwachsene 3,50 Euro, Kinder ab 10 Jahren 1,50 Euro.