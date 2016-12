Hier liegt ein Boot vor Anker - mitten im Baumwipfel

Knapp 1000 Gäste übernachteten in diesem Jahr hoch oben über der Talsperre Kriebstein. 2017 wartet das Baumhaus-Hotel mit einer neuen Attraktion auf. Die Erlebnisstätte ist schon jetzt nahezu ausgebucht.

Von Uwe Lemke

erschienen am 20.12.2016



Kriebstein. Für skurrile Formen und ein für die Region einzigartiges Wohngefühl in Holz ist das Baumhaus-Hotel an der Kriebstein-Talsperre längst auch überregional bekannt. Nun haben Betreiber Steffen Mäding und seine Team-Mitglieder noch etwas Spektakuläres oben draufgesetzt - und zwar ein Segelschiffchen, aus Holz natürlich. Zurzeit wird dieses finnische Folkeboot, Baujahr 1953, so hergerichtet, dass in seiner Kajüte in luftiger Höhe ab Frühjahr 2017 zwei Personen übernachten können. Das Kuriose: Obwohl das Segelboot mitten im Baum vor Anker liegt, muss es dennoch weiterhin schwimmfähig bleiben.

"Das war die Bedingung, als ich das Boot voriges Jahr von einem älteren Herrn gekauft habe", erklärt Steffen Mäding den außergewöhnlichen Handel mit dem Ex-Besitzer. Ob es je wieder zu Wasser gelassen und über die Talsperre schippern wird, bleibt für Mäding fraglich. Denn sein Plan ist, die Übernachtungskapazität von derzeit acht Plätzen im großen Baumhaus und jeweils zwei Plätzen im Holzfass und im Bücherwurm-Baumhaus um weitere zwei Plätze im Boot zu erhöhen. Die Nachfrage nach diesen außergewöhnlichen Hotelplätzen sei derart gestiegen, dass das Baumhaus-Hotel im "Kriebelland" schon jetzt fürs nächste Jahr nahezu ausgebucht sei. Und bis das nächste große Baumhaus stehe, zeige der Kalender laut Mäding angesichts des enormen Aufwands für die behördlichen Genehmigungen und für das Anfertigen aller Teile, von denen jedes ein Unikat ist, locker das Jahr 2019 an.

"Obwohl die Übernachtung in unserem Baumhaus-Hotel nicht gerade ein Schnäppchen ist, sind wir von einer Lawine überrollt worden, mit der selbst ich niemals gerechnet hätte", gibt Mäding offen zu. 982 Übernachtungsgäste kamen in diesem Jahr - der jüngste 2, der älteste 84 Jahre alt. Knapp die Hälfte stammt aus Sachsen, doch die übergroße Mehrheit der Besucher kam aus Berlin, Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg und dem Großraum Hamburg. "Aber auch Schweizer, Österreicher, Dänen und Finnen waren bei uns zu Besuch. Alle, die zu uns kommen, wollen etwas Besonderes, etwas Verrücktes", so Mäding.

Nach so etwas habe er selbst auch gesucht, als er 2006 von Altmittweida nach Kriebstein umgezogen war, 2009 das Gelände vom Talsperrenzweckverband pachtete und mit seinen Mitstreitern nach fünfjähriger Planungs- und Bauphase 2014 das erste große Baumhaus eröffnen konnte. "Im deutschsprachigen Raum wurden nur zwei so große Häuser mit einer solchen Anzahl an Plätzen errichtet", weiß Mäding. Das eine befinde sich in Hessen. Es verfüge sogar über einen Fahrstuhl und werde von einer achtköpfigen Familie bewohnt. Und das andere stehe an der Talsperre Kriebstein. Seine Inspiration habe sich Steffen Mäding unter anderem auf der Kulturinsel Einsiedel in der Lausitz geholt, wo das erste Baumhaus-Hotel Deutschlands steht.

Sein Hotel an der Kriebstein-Talsperre sieht Mäding inzwischen auf solch gutem Kurs, dass er in diesem Monat sogar einen Mitarbeiter einstellen konnte. Mehr als 95 Prozent der Interessenten würden übers Internet buchen. Seit diesem Jahr kann man sich dort auch virtuell bei einem 360-Grad-Rundgang die Häuser anschauen.www.kriebelland.de