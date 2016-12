Hinter Weihnachtsmarkt-Kulisse geschaut

Das Hainichener Stadtzentrum erstrahlt an diesem Wochenende im Lichterglanz. "Freie Presse" hat einen Blick in die Buden geworfen und mit Organisatoren gesprochen.

Von Uwe Lemke

erschienen am 10.12.2016



Hainichen. Seit gestern Nachmittag können sich die Hainichener und ihre Gäste auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus bei einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm und an den Buden auf das Fest einstimmen.

Bauhof legt Hand an: "Wir sind für die Sperrung, Beschilderung und Umleitung zuständig", sagt Bauhof-Chef Gerald Nehl. Bereits am Dienstag begannen acht Bauhof-Mitarbeiter mit dem Aufbau der Buden und der Bühne. Die städtischen Hausmeister haben das Rathaus für Veranstaltungen hergerichtet. "Eine Bühnenüberdachung wäre wünschenswert", sagt Nehl. Da diese immer wieder gestrichen werde, müsse eine Plane als Dach dienen.

Immer mehr Leistung: Mehrere hundert Meter Kabel und Lichterketten hat die Elektro-Firma Bösenberg verlegt. "Die Elektroinstallationen für die Weihnachtsmärkte werden immer anspruchsvoller", weiß Firmenchef Donald Bösenberg. Glühweintöpfe, Waffeleisen und Co. verbrauchen an einem einzigen Weihnachtsmarkt-Wochenende so viel Strom wie etwa acht Wohnungen im ganzen Jahr.

Lecker Linsensuppe: Mit seiner Traditionsspeise ist auch in diesem Jahr wieder der Altstadt-Förderverein vertreten. "Geschält und vorbereitet wird im Rathauskeller, gekocht wird in der Gulaschkanone", verrät Vereinsmitglied Matthias Preiß. Auch Kartoffelsuppe, Glühwein und anderes sind im Angebot.

Sammeln für guten Zweck: Die Kinder und Jugendlichen vom Jugendrotkreuz des DRK-Kreisverbandes haben bereits zur Erdbeerzeit im Juni mit den Vorbereitungen angefangen. "Wir bieten Selbstgemachtes wie Marmeladen, Chutneys, Plätzchen und verschiedene Kräuter an", erklärt Michele Hartung. Voriges Jahr habe man sich erstmals am Weihnachtsmarkt beteiligt, mehr als 900 Euro nahmen die Jugendlichen ein und spendeten das Geld der Kita "Storchennest". In diesem Jahr werde für den DRK-Hort "AlberTina" gesammelt. "Dem Verkaufspreis ist nach oben hin keine Grenze gesetzt - es ist ja eine Spende."

Runden auf dem Karussell: Das einzige Karussell auf dem Weihnachtsmarkt betreibt Heinz Krönert aus Nossen. Die Fahrt kostet 1,50 Euro, die Viererkarte 5 Euro. Auch mit einer Losbude und einem Verkaufswagen für Zuckerwatte und Süßigkeiten ist er auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. "Nach der Wende habe ich damit angefangen, bin überall, wo was los ist. Das Geschäft ist schwieriger geworden, weil es immer mehr Schausteller gibt", meint Heinz Krönert.

Glühwein und Cocktails: "Im vergangenen Jahr lief das Geschäft ganz gut. Es ist aber auch immer etwas vom Wetter abhängig", sagt Ilona Beck vom Fischhandel Beck aus Ottendorf. Ihr Mann Johannes und sie betreiben zwei Buden - eine für Glühwein und heiße Cocktails, an der zweiten gibt es unter anderem Roster. Sohn Ronny hat auch beim Aufbau tatkräftig mitgeholfen.

Fleißige Bienen: Dazu gehört zweifellos auch die Mobendorfer Imkerei Preiß, die an einem Stand verschiedene Sorten Honig sowie verschiedene Produkte aus Honig wie Met, Honiglikör und Wachskerzen anbietet. "Am besten läuft cremiger Honig", verrät Heiko Preiß. Auch Honigsenf von der Senfmühle Pappendorf werde verkauft.

Kinder mischen mit: Die Zehntklässler der Keller-Oberschule bieten im Rathaus-Keller Kaffee und Kuchen an. In einer Bude werden Schoko-Früchte und Selbstgebackenes verkauft. Auch die Kita "Springbrunnen" ist mit vertreten.

Ständig was los auf der Bühne: Kultur-Sachgebietsleiterin Evelyn Geisler empfiehlt das Bühnenprogramm, das heute und morgen jeweils 13 Uhr beginnt. "Hier besonders heute Abend ab 19.30 Uhr Weihnachten in den Bergen mit Hammer und Charlotte", so die Kulturchefin. Auch freut sie sich auf einen Sketch von Herricht und Preil mit Liddy und Lili heute ab 15 Uhr und auf Musik mit Zwini und Lysann heute ab 16.15 Uhr.

