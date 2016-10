Hochschule: Junge Leute starten ins Studentenleben

erschienen am 05.10.2016



In der Stadtkirche Mittweida sind heute Nachmittag die neuen Studenten feierlich immatrikuliert worden. Rektor Professor Ludwig Hilmer freute sich über 2270 neue Mitglieder der Hochschule, der Frauenanteil ist gestiegen und liegt nun bei 46 Prozent. Der mit über 180 Studienanfängern auch in diesem Jahr wieder erfolgreiche bundesweit einmalige Studiengang "Allgemeine und Digitale Forensik" hat mit 66 Prozent einen der höchsten Anteile weiblicher Erstsemestler an der Hochschule überhaupt. Die beliebtesten Studiengänge sind weiterhin Betriebswirtschaft, Medienmanagement und Biotechnologie. Die Hochschule hat nun insgesamt rund 6900 Studierende. (fa)