Hochschule Mittweida: Ein Campus und viele Diskussionen

Die Mittweidaer Hochschule gibt es seit 150 Jahren. Die Kleinstadt ist durch und durch eine Hochschulstadt. Doch es gibt auch Konfliktpotenziale.

Von Franziska Pester

erschienen am 02.05.2017



Mittweida. Mittweida ist in Feierlaune. Girlanden zieren die Straßen der Innenstadt, die Bühne steht, das Festzelt ist aufgebaut. Die Stadt ist bereit für das Fest zum 150-jährigen Bestehen der Hochschule. Und doch kommt nicht bei allen Feststimmung auf. Denn obwohl das Verhältnis zwischen Stadt und Hochschule eng ist, sorgt das Jubiläum in der mittelsächsischen Kleinstadt für Diskussionen.

Der Vorwurf, dass die Hochschule in der Stadt eine zu große Rolle spielt, kommt immer wieder auf. Das hat Matthias Dittrich beobachtet. Er betreibt seit Oktober 2012 die Facebookseite "Mein Mittweede", die inzwischen mehr als 5000 Nutzer abonniert haben. Erst am Wochenende kochten die Emotionen online wieder hoch. Grund: Auf dem Marktplatz kann in diesem Jahr kein Maibaum aufgestellt werden, weil große Fahrzeuge des Festumzugs zum Hochschuljubiläum dort rangieren müssen. "Jedes Jahr, seit ich mich entsinnen kann, stand der Maibaum auf dem Marktplatz. 2017 passt er wohl leider nicht in das Konzept", schreibt Dittrich dazu auf seiner Seite und erhält Zuspruch von etlichen Nutzern. "Es gibt einige, die der Stadt vorwerfen, dass die Bürger zweitrangig sind und nur die Hochschule zählt", sagt Dittrich, der mit vielen Kritikern spricht. Auslöser seien oft auch Banalitäten wie Parkplätze, die von Studenten als Dauerparkplätze genutzt würden, sodass Anwohner weiter entfernt parken müssen. "Es ist nicht schön, wenn man von der Schicht kommt, und keine Lücke findet", so Dittrich.

Auf knapp 15.000 Einwohner kommen in Mittweida reichlich 6100 Studenten. Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) wird angesichts der Kontroversen nicht müde, zu betonen, welche Vorteile die Hochschule bringt. Das reiche von überregionaler Strahlkraft dank Forschungsprojekten und Veranstaltungen bis hin zu Kaufkraft, die Studenten, aber auch Hochschulmitarbeiter in die Stadt bringen.

Eine, die in diesem Spannungsfeld vermitteln will, ist die Crossmedia-Professorin Tamara Huhle, die an der Hochschule arbeitet. Im Projekt "Zukunftsstadt", einem Programm, bei dem 52 Städte aus ganz Deutschland Ideen entwickelt haben, wie ihre Stadt 2030 aussehen soll, hat sie mit einem Team junger Nachwuchswissenschaftler und Studenten analysiert, wie Mittweida, Bürger und Hochschule miteinander kommunizieren können. Das Ergebnis: Ziel müsse es sein, die Kluft zwischen Studenten und Einheimischen zu überwinden.

Die Debatte auf der Facebookseite "Mein Mittweede" zeigt für die Professorin jedoch nicht das Gesamtbild, allerdings sei es derzeit die einzige Plattform, auf der über das Jubiläum und die Hochschule gesprochen würde. "Es gibt viele Mittweidaer, die sich auf das Fest freuen, aber das kommuniziert niemand. Im Moment liefert man sich ,Mein Mittweede' aus", sagt sie. Ihrer Meinung nach braucht die Stadt eine eigene Kommunikationsplattform, auf der Einwohner wie Studenten Informationen bekommen und diskutieren können. "Dafür braucht es ein Team, das sich sachlich mit der Thematik auseinandersetzt und moderiert", sagt Huhle.

Dass das gelingt, scheint dringend notwendig. Denn Stadt und Hochschule wollen weiter zusammenwachsen. Die Idee: Stadt- und Hochschulbibliothek sollen künftig unter einem Dach untergebracht werden. Im Fokus steht das Gebäude eines ehemaligen Hotels, direkt gegenüber des Hauptgebäudes der Hochschule gelegen. Ob die Idee umgesetzt wird, ist allerdings noch offen. Das Finanzministerium kündigte an, dass im zweiten Halbjahr dieses Jahres eine Entscheidung getroffen werden soll.

Schon heute prägen moderne Lehr- und Forschungsgebäude, zentrumsnah errichtet, das Stadtbild. Mehr als 100 Millionen Euro hat der Freistaat seit 1990 in Neubauten und Sanierungen auf dem Campus gesteckt. Einer der modernsten Bauten ist das 2014 eingeweihte Zentrum für Medien und Soziale Arbeit, in dem künftige Kommunikationswissenschaftler und Medientechniker lernen. Gegenüber wurde mit Bundesfördergeld ein Laserzentrum errichtet, das Platz für 60 Laseranlagen und 40 Labore bietet.

Durch die Investitionen hat der Freistaat in Mittweida die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Hochschule im Wettbewerb mit anderen Einrichtungen in Sachsen bestehen kann. Um sich von anderen Einrichtungen und Universitäten in Sachsen abzuheben, setzt man auf spezielle Angebote. "Dresden und Leipzig ziehen als Studienorte an. Wir in Mittweida müssen etwas Besonderes bieten, um uns zu behaupten", sagt Rektor Ludwig Hilmer.

Die Hochschule verstehe sich daher schwerpunktmäßig als Ausbildungsstätte für die Industrie 4.0. Roboter werden in Fabriken zunehmend zu intelligenten Helfern des Menschen. In Mittweida will man Ingenieure ausbilden, die diese entwickeln und bedienen können. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Digitale Forensik. In dem Bereich bildet die Hochschule Experten in IT-Sicherheit und Verfolgung von Internetkriminalität aus. Den Absolventen bieten sich Jobchancen bei Behörden und in der Privatwirtschaft.

Dass die Hochschule durch solche Angebote Mittweida zu einem Leuchtturm macht, ist auch "Mein Mittweede"-Betreiber Matthias Dittrich klar. Gebe es die Hochschule nicht, dann wäre Mittweida tatsächlich nur eine x-beliebige Kleinstadt zwischen Chemnitz und Dresden, findet sogar er.