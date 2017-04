Hochschule öffnet Spiegelzelt

erschienen am 24.04.2017



Am Mittwochnachmittag kann das Spiegelzelt, in dem die Mittweidaer Hochschule am ersten Maiwochenende ihr 150-jähriges Bestehen feiert, besichtigt werden. Wie Rektor Ludwig Hilmer auf Nachfrage der "Freien Presse" bekannt gab, steht das Zelt von 16 bis 18 Uhr für jedermann offen. Die nächste Besichtigung des Zelts ist am 5. Mai nachmittags möglich oder zu den Veranstaltungen, die am ersten Maiwochenende darin stattfinden. (fpe)