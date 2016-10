Hochzeitsmesse - 20 Aussteller machen Lust auf großen Tag

erschienen am 01.11.2016



Rochlitz. Rund 20 Aussteller haben am Sonntag bei einer Hochzeitsmesse im Rochlitzer Bürgerhaus Lust auf diesen großen Tag im Leben gemacht. "Wir hatten im vergangenen Jahr unter anderem zehn Hochzeitsfeiern im Haus und außerhalb. Zur Hochzeitsmesse hier zeigen wir, wie festlich gedeckte Tafeln aussehen können, es gibt genügend Zeit, Besucher zu beraten", sagte Gastronom Marco Seifert, der gemeinsam mit Fotografin Simone Klause die Messe erstmals im Bürgerhaus organisiert hatte. Bei Juwelier Weber gab es Ringe, Hochzeitssträuße hatten die Mitarbeiter der Firma Gartenbau Heinke arrangiert. Tobias Nebe von den Lichtenwalder Brautmoden erklärte, dass Kleider mit viel Spitze im Stil der 1950er- und 1960er-Jahre in cremeweiß ganz oben auf der Wunschliste der Bräute stünden. Der traditionelle Schleier sei durch Haarbänder oder Blumengestecke abgelöst worden. (fun)