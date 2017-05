Holzernte im Rossauer Wald im Mai ist für Sachsenforst ein "Testlauf"

Revierleiter will im Herbst ein Fazit zu dem außergewöhnlichen Termin für die Arbeiten ziehen

erschienen am 20.05.2017



Rossau. Im Rossauer Wald sind im Auftrag des Staatsbetriebes Sachsenforst im Mai, statt wie sonst üblich in den Wintermonaten, Arbeiten zum Holzeinschlag begonnen worden. Leser der "Freien Presse" befürchten unter anderem, dass das negative Folgen für Wildvögel haben könnte. Die "Freie Presse" ist den wichtigsten Fragen nachgegangen.

Laut Waldgesetz Sachsens sind Baumfällarbeiten in einigen Gebieten verboten. Musste für die jüngst begonnenen Arbeiten im Rossauer Wald eine Sondergenehmigung erteilt werden?

Eine Sondergenehmigung ist für die Holzernte im Frühjahr und im Sommer nach dem sächsischen Waldgesetz in dem Fall laut Forstrevierleiter Marcel Philipp nicht nötig, da das Rossauer Waldgebiet über keinerlei Schutzstatus verfüge. Es sei dennoch eine Genehmigung erteilt worden. Problematisch werde es für solche Arbeiten, wenn es sich bei dem betroffenen Wald zum Beispiel um ein Naturschutzgebiet handelt.

Ist der Holzeinschlag-Termin im Mai allein damit begründet, dass es im Januar zu nass für den Holzeinschlag war und somit größere Schäden an Wanderwegen zu befürchten gewesen wären? Oder gibt es noch andere Gründe?

Die Forstverwaltung bleibt auch auf Nachfrage der "Freien Presse" dabei: Mit dem Holzeinschlag zu diesem ungewöhnlichen Termin sollten Schäden an Wanderwegen und Rückegassen verhindert werden. Das sei der Hauptgrund, so der Revierleiter. "Für Außenstehende wirkt es sicher befremdlich, da sie die von früheren Waldarbeiten zerstörten Wege nicht selbst gesehen haben", so Philipp. Er nannte einen weiteren Grund: So könnten Schädlinge wie der Borkenkäfer bei eventuellem Auftreten mitsamt dem befallenen Holz vernichtet werden.

Welchen Einfluss hat der Holzeinschlag auf die Artenvielfalt der Wildvögel im Rossauer Wald? Wurden negative Folgen für die Brutzeit vorab geprüft?

Die Arbeiten haben keinerlei Einfluss auf die Artenvielfalt der Wildvögel, sagt der Revierleiter. Mögliche negative Folgen seien vorher geprüft worden. "Es sind allerdings keine bekannt. Wir sind uns der Vogelbrutzeit durchaus bewusst", so Philipp. Die Vögel leben in Nestern oder in Höhlen. Große, gesunde Bäume, welche als sogenannte "Nestbäume" und somit als Lebensraum gelten, blieben erhalten, während kleinere, schwache Bäume gefällt würden. Auch die "toten Bäume" (abgestorbene, morsche Exemplare) würden verschont und böten so weiterhin Schutz für die Vögel.

Gibt es mit einem solchen Holzeinschlag-Termin Erfahrungen beim Sachsenforst?

Im Rossauer Wald ist es der erste Versuch. "Das hier ist sozusagen ein Testlauf", sagt Philipp. In Thüringen habe er mit dieser Methode allerdings schon gute Erfahrungen gemacht. Ein Fazit für Rossau könne der Revierleiter jedoch erst im Herbst, nach Abschluss der Arbeiten, ziehen. Erst dann sei die Ermittlung von eventuellen Schäden und Problemen möglich.

Spielt eine betriebswirtschaftliche Betrachtung der Erlöse aus dem Verkauf des jetzt geschlagenen Holzes eine Rolle für die Arbeiten?

Baumfällarbeiten im Frühjahr beziehungsweise im Sommer sind laut Philipp betriebswirtschaftlich gesehen sogar kontraproduktiv. Die Erlöse seien im Sommer schlechter, da das Holz im Saft steht, und somit an Wert verliert. Wird es nicht schnell genug ausgefahren, verfärbt sich das Holz und die Qualität sinkt. Der Erlös aus dem Holzeinschlag jetzt werde für das Revier Rossau verwendet.

Wie soll der Umbau der Fichten-Monokultur in gesunden Mischwald in Rossau erreicht werden?

Es handele sich laut Philipp um ein generationsübergreifendes Projekt. Vieles sei bereits umgebaut. Erreicht werden könne das Ziel vor allem durch Neuanpflanzungen. In den letzten 15 Jahren seien 180 Hektar des Rossauer Waldes umgebaut worden. 2018 sei ein Einschlag im Hainichener Wald geplant. (leha)