Hotel "Stadt Chemnitz": Warten auf Signale aus Dresden

Das Gebäude am Mittweidaer Technikumplatz steht seit Jahren leer. 2015 sprachen sich die Stadträte dafür aus, in dem Haus eine Stadt- und Hochschulbibliothek einzurichten. Dazu soll im Herbst eine Entscheidung getroffen werden.

Von Franziska Pester

erschienen am 24.02.2017



Mittweida. Ungewisse Zukunft: Ob das ehemalige Hotel "Stadt Chemnitz" am Mittweidaer Technikumplatz zu einer gemeinsamen Stadt- und Hochschulbibliothek umgebaut wird, ist nach wie vor offen. Vor knapp zwei Jahren haben die zuständigen Behörden des Freistaates begonnen zu prüfen, ob das Haus geeignet ist. Eine Entscheidung steht nach wie vor aus. Doch Ende des Jahres könnte Bewegung in die Sache kommen.

Die Hochschule Mittweida braucht für ihre Bibliothek mehr Platz. Derzeit ist die Bücherei an zwei Standorten untergebracht: in der Mensa und in einer Halle an der Goethestraße. Das soll sich ändern. Die Hochschule möchte beide Bibliotheken an einem Standort zusammenlegen. Auch in der Mittweidaer Stadtverwaltung überlegt man schon länger, ob es für die Stadtbibliothek ein größeres Domizil gibt.

Schon im Mai 2015 hatte der Mittweidaer Stadtrat sich mehrheitlich für die Idee ausgesprochen, Hochschul- und Stadtbibliothek in einem Gebäude unterzubringen. Ins Auge gefasst hatte man das ehemalige Hotel am Technikumplatz - auch wegen seiner Lage schräg gegenüber vom Hauptgebäude der Hochschule.

Doch bei der Frage, ob dieser Plan tatsächlich umgesetzt werden kann, hat der Freistaat das letzte Wort. "Neben Technikumplatz werden mehrere alternative Standorte auf dem Campusareal geprüft. Ob die Untersuchungen mit der Variante Technikumplatz abschließen wird, ist momentan noch nicht abschätzbar", teilte Stephan Gößl, Sprecher des Finanzministeriums, auf Nachfrage der "Freien Presse" mit. Die Standort-Entscheidung soll im zweiten Halbjahr 2017 getroffen werden.

Der Rektor der Hochschule, Ludwig Hilmer, freut sich über diese Ankündigung. "Bis weit ins vergangene Jahr ruhte die Angelegenheit meines Wissens nach. Jetzt ist sie wieder angelaufen und eine Zeitschiene steht fest", so der Rektor. Auch wenn der Standort noch nicht feststeht, gehe er von einem Baubeginn 2019 aus. "Der Freistaat baut anders als ein Privatmann. Während man privat erst das Grundstück sucht und dann das Gebäude plant, schaut der Freistaat, welcher Bedarf abgedeckt werden muss, plant das Gebäude und sucht dann nach einem geeigneten Ort", erklärt Hilmer. Der Rektor befürwortet die gemeinsame Bibliothek von Stadt und Hochschule nach wie vor. "Es wäre eine gute Aufwertung des Technikumplatzes." Allerdings wäre er auch mit einem anderen Standort zufrieden: "Priorität hat für uns, dass bald gebaut wird. Denn wir brauchen dringend eine neue Bibliothek."

Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) hat sich bereits Gedanken gemacht, wie die Stadt vorgehen wird, sollte der Freistaat sich gegen den Bau einer gemeinsamen Stadt- und Hochschulbibliothek entscheiden. "Wenn entschieden wird, dass die Hochschule allein ein Bibliotheksgebäude bekommt, werden wir mit den Planungen für die Stadtbibliothek unabhängig von der Hochschule beginnen und dem Stadtrat Konzepte vorlegen", sagt er.