Hunderte Menschen formen eine "150" für einen Film

erschienen am 05.04.2017



Mittweida. Blaue Tafeln wurden heute vor dem Haupthaus der Hochschule in Mittweida in die Luft gehoben, genau dort, wo sonst die Absolventen ihre Hüte fliegen lassen. Die Aktion wird eine Szene im Film, der am 5. Mai zur Eröffnung des Festakts "150 Jahre Hochschule Mittweida" im Spiegelzelt auf dem Schützenplatz gezeigt wird. Eine Live-Übertragung ist auch auf den Technikumplatz geplant. Dort wurden heute genau 231 Studenten, Mitarbeiter und Professoren der Hochschule, darunter auch 30 ausländische Studenten, so dirigiert, dass sie die aus dem Jubiläumslogo bekannte "150" bilden. Dies passierte aus der Bewegung heraus. Die Teilnehmer formierten sich aus einem Wirrwarr also auf ein Zeichen hin zu den drei Ziffern und hoben dann gleichzeitig blaue Pappen als Jubiläumstafeln empor. Dieses beeindruckende Bild wurde für den Film mit einer Drohnenkamera aufgenommen. (fa)