IMM-Führung gibt positiven Ausblick

erschienen am 21.10.2016



Mittweida. Der Mittweidaer Elektronikdienstleister IMM electronics GmbH sieht sich nach dem Wandel in der Firmenstruktur wirtschaftlich nun in ruhigerem Fahrwasser. So kündigte IMM-Geschäftsführer Detlev Müller am Freitag an, dass sich seine Firma für das kommende Jahr das Ziel gestellt habe, den Umsatz auf stabilen Niveau zu halten.

"Wir werden dieses Jahr voraussichtlich bei rund 17 Millionen Euro Umsatz landen", so Müller. Auch für das kommende Jahr plant die Geschäftsleitung eher vorsichtig mit rund 17,2 Millionen Euro Umsatz. Hoffnung mache der Auftragsvorlauf für 2017 von etwa zwölf Millionen Euro. Das 150 Mitarbeiter zählende Unternehmen habe seine wirtschaftliche Situation im Vergleich zum Vorjahr verbessert. "Wir liegen deutlich im positiven Bereich beim Ergebnis", sagte Müller.

Die schon vor Jahren avisierten Neubaupläne sind laut Müller nicht vom Tisch. Dazu habe man sich das entsprechende Grundstück im Gewerbegebiet in Mittweida gesichert. Wann IMM diese Pläne aber tatsächlich realisiert, hänge von der weiteren Entwicklung des Unternehmens ab. (jl)