"Ich wÃ¼rde die Vorhaben gern beenden"

"Ich würde die Vorhaben gern beenden"

Rossaus Rathauschef Dietmar Gottwald zur bevorstehenden Bürgermeisterwahl, zu Straßenbau, Vereinsarbeit und Internet

erschienen am 31.08.2016



Rossau. Der Rossauer Amtsinhaber Dietmar Gottwald (parteilos) möchte eine weitere Legislaturperiode die Geschicke der Gemeinde lenken. 2009 hatte er sich erstmals gegen drei Mitbewerber durchgesetzt. Zur diesjährigen Wahl am 11. September hat er nur eine Gegenkandidatin. Über seine Motivation, sich nochmals der Wahl zu stellen, und seine Ziele sprach Ute George mit ihm.

Freie Presse: Herr Gottwald, Sie haben Ihre erste Legislaturperiode als Bürgermeister bereits hinter sich. Warum wollen Sie erneut antreten?

Dietmar Gottwald: Wir haben schon viel erreicht, aber es gibt noch Vorhaben, die wir zurückstellen mussten - aus finanziellen beziehungsweise auch zeitlichen Gründen. Das betrifft vor allem Vorhaben, bei denen wir mit dem Landkreis zusammenarbeiten müssen, zum Beispiel beim Straßenbau, wenn wir als Gemeinde Gehwege und Straßenbeleuchtung errichten wollen. Das würde ich gern beenden. Was auch wichtig ist, ich habe ein sehr gutes Team in der Verwaltung, beim Bauhof und in den Kindereinrichtungen, mit dem ich sehr gern zusammenarbeite.

Sie haben damals nach der Verabschiedung von Horst Glöß, der 30 Jahre im Amt war, ein schweres Erbe angetreten. Haben Sie mittlerweile das Vertrauen der Bürger gewonnen?

Ich denke schon, dass wir, also mit dem Team gemeinsam, in der Gemeinde schon ein Ansehen haben. Wir versuchen auch auf die kleinen Probleme der Bürger einzugehen, die nicht die großen Dinge wie Baumaßnahmen sind.

Sind Sie selbst in örtlichen Vereinen aktiv?

Ich bin in den Vereinen nicht eingebunden, bin aber in Rossau im Feuerwehrverein, da ich zum Weihnachtsmarkt den Glühwein mit ausschenke. Ansonsten habe ich mich aus dem Vereinsleben immer herausgehalten, um nicht irgendwo den Eindruck zu erwecken, der Verein, in dem ich Mitglied bin, wird bevorzugt behandelt und die anderen sind benachteiligt.

Was tun Sie dann, wenn Sie mal nicht "regieren"?

Im Moment bleibt nicht viel Zeit. Wenn doch, fahre ich Fahrrad oder arbeite im Garten zu Hause. Wir reisen auch gern mal, ich bin zum Beispiel gern an der Müritz.

Andere Bürgermeister, aber auch ihre Mitbewerberin, nutzen das Internet und soziale Netzwerke, um auf sich aufmerksam zu machen und mit den Bürgern zu kommunizieren. Warum ist das für Sie keine Option?

Da spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Als ich angetreten bin, war ein Thema: Es gibt kein Internet im Gemeindegebiet. Die Masse der Einwohner hat das Internet also nicht so sehr zum Kommunizieren genutzt. In den letzten Jahren haben wir nun eine Grundversorgung aufgebaut. Dennoch gab es nicht so viele Anträge auf Internetanschlüsse, wie wir erwartet hatten. Deshalb gehe ich auch heute noch davon aus, dass die meisten es höchstens zum Einkaufen nutzen oder um sich zu informieren. Ich hab in der Verwaltung schon 50 bis 60 E-Mails, die regelmäßig eingehen und auch abgearbeitet werden müssen. Den Leuten ist dann auch nicht geholfen, wenn sie keine Antwort bekommen. Mir ist das direkt Gespräch immer noch am liebsten. Wenn man sich mit den Leuten mal an den Tisch setzt, kann man oftmals Dinge klären beziehungsweise auch Probleme aus dem Weg räumen, was mit dem Hin- und Herschreiben manchmal doch nicht so einfach funktioniert.

"Einer für alle" steht auf Ihren Wahlplakaten. Sind Sie der neue D'Artagnan von Rossau, oder wie ist das zu verstehen?

Nein, mir geht es um Einer für alle Ortsteile. Als ich damals angefangen habe, hatte ich das Gefühl, dass es doch Unterschiede gibt, wie Ortsteile betrachtet wurden. Es war mir in den vergangenen sieben Jahren wichtig, alle Ortsteile gleich zu behandeln.

Sehen Sie Rossau auch in Zukunft noch eigenständig?

Die Einwohnerzahl ist für mich dabei nicht so das Thema. Die sächsische Gemeindeordnung sagt, dass Gemeinden, die unter 2000 Einwohner fallen, nicht mehr selbst verwaltet sind. Das ist für uns keine Problem, wir wachsen im Moment. Ich bin auch stolz darauf, dass wir jedes Jahr wieder eine erste Klasse bilden können. Ansonsten respektiere ich den Bürgerentscheid zur Eigenständigkeit unserer Gemeinde, den es bei uns gegeben hat. Die Einwohner möchten, dass wir selbstständig bleiben, und das wird für mich der Auftrag sein. Dies soll aber nicht bedeuten, dass es keine kommunale Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden gibt.

Was tun Sie, wenn Sie nicht wiedergewählt werden?

Es gibt für mich auf jeden Fall Optionen. Aber ich bin angetreten, um weiterzumachen.