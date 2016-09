Idee: Rochlitzer StraÃŸe in weihnachtlichem Lichterglanz

Idee: Rochlitzer Straße in weihnachtlichem Lichterglanz

Die Einkaufsmeile bereitet Mittweida seit Jahren Sorgen. Jetzt gibt es Überlegungen, wie die Straße vor dem ab 2017 geplanten Umbau zumindest während der Adventszeit weniger trist erscheinen könnte. Dabei sollen die Einwohner mithelfen.

Von Franziska Pester

erschienen am 10.09.2016



Mittweida. Draußen ist es spätsommerlich warm und vom Himmel strahlt die Sonne - doch im Mittweidaer Rathaus denkt man bereits an Weihnachten. Denn bis zum ersten Advent sind es nur noch elf Wochen, und in der Stadtverwaltung gibt es Überlegungen, die Vorweihnachtszeit dieses Mal festlicher zu feiern als in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig könnte damit die triste Rochlitzer Straße zumindest zeitweise verschönert werden. Dabei setzen Stadt und Gewerbering auf die Mithilfe der Mittweidaer.

Die Ideen sind bereits konkret: Vorgesehen ist, dass die Innenstadt - vom Markt bis zum Technikumplatz - in festlichem Lichterglanz erstrahlt. Vor den Häusern und in den Schaufenstern würden dafür Weihnachtsbäume aufgestellt. Kugel, Anhänger und Ketten zum Schmücken sollen die Mittweidaer bereitstellen. "Sie werden aufgerufen, ausrangierten oder selbst gebastelten Christbaumschmuck abzugeben", heißt es in der Projektbeschreibung. Beim Schmücken der Bäume könnten die Geschäftsinhaber Unterstützung von Vereinen, Kindergärten, Schulen und der Hochschule bekommen.

Auch die leerstehenden Geschäfte an der Rochlitzer Straße sollen während der Weihnachtszeit nicht mehr so öde wirken. Die Idee sieht vor, diese Schaufenster zu Themenschaufenstern umzugestalten. Darin könnten zum Beispiel Weihnachtsbräuche aus fernen Ländern vorgestellt werden.

Doch wohin mit den vielen Christbaumkugeln, wenn die Weihnachtszeit wieder vorbei ist? Anknüpfend an die Aktion "Mittweida tauscht den Kaffeepott" im Mai dieses Jahres, als der Gewerbering Tassen gesammelt hatte, die dann bei einem großen Frühstück auf dem Markt verteilt wurden, soll es wieder eine Tauschaktion geben. "Zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Abputzen der Bäume, bei dem sich Bürger Christbaumschmuck mitnehmen dürfen oder gegenseitig tauschen", heißt es.

Die Weihnachtsaktion dient laut Stadt dazu, die Rochlitzer Straße attraktiver zu machen. Zum einen sollen die Leute zu einem Einkaufsbummel durch die Geschäfte animiert und somit der Einzelhandel gestärkt werden. Zum anderen werde so die Aufmerksamkeit von Händlern, Vereinen und Bürgern auf das Areal gelenkt. Denn ab 2017 soll voraussichtlich mit der baulichen Umgestaltung der Trasse begonnen werden. Dabei will die Stadt mit Bürgern und Händlern zusammenarbeiten, um deren Wünsche miteinfließen zu lassen.

Doch ob die Weihnachtsaktion tatsächlich umgesetzt wird, steht laut Stadtsprecherin Tanja Reißig noch nicht fest. Mit dem Vorhaben hat sich Mittweida beim Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen" beworben. 29 Kommunen haben Projekte eingereicht, darunter auch Oederan und Rochlitz. Eine Jury wird die Preisträger auswählen. Ihnen winkt ein Preisgeld, das für die Umsetzung der Projektidee genutzt werden soll. Mittweida schätzt die Kosten für die Weihnachtsaktion auf 7000 Euro. Die Entscheidung der Ab-in-die-Mitte-Jury fällt im November.

Ihre Meinung ist gefragt: Sollte die Mittweidaer Innenstadt während der Adventszeit künftig festlicher geschmückt werden als bisher? Schreiben Sie an "Freie Presse"-Lokalredaktion, Rochlitzer Straße 64, 09648 Mittweida oder per E-Mail an red.mittweida@freiepresse.de.