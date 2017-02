Im Kreißsaal bleiben die Lichter an

Immer mehr Geburts- stationen in ländlichen Regionen stehen vor dem Aus. Gegen den Trend sieht sich das Mittweidaer Krankenhaus in der Abteilung sicher aufgestellt. Laut Krankenhausgesellschaft sind die Wege für Schwangere in Mittelsachsen noch nicht zu lang.

Von Jan Leißner

Mittweida. Für werdende Mütter, die auf dem Land leben, waren es zuletzt keine guten Nachrichten: In den vergangenen drei Jahren sind nach Angaben der Krankenhausgesellschaft Sachsen (KGS) sechs Geburtshilfestationen an Krankenhäusern im Freistaat geschlossen worden, darunter die in Reichenbach, Sebnitz, Oschatz und Stollberg. Ende Februar ereilt das gleiche Schicksal die Geburtshilfe am Diakomed-Krankenhaus in Hartmannsdorf.

Damit gibt es dann in Mittelsachsen nur noch Geburtshilfe-Abteilungen in den Krankenhäusern in Mittweida, Leisnig und Freiberg. Doch die scheinen sich gegen den Negativtrend zu entwickeln. So sieht sich die bisher kreiseigene Krankenhausgesellschaft LMK in Mittweida nach eigener Darstellung jetzt in der Geburtshilfe zukunftssicher aufgestellt. Das Mittweidaer Haus habe sogar von der Schließung von Geburtshilfestationen wie in Oschatz profitiert, wie LMK-Sprecherin Jana Weißflog erklärte. "Denn zunehmend kommen werdende Mütter aus dem Döbelner Raum zur Geburt zu uns", so die Sprecherin. Auch aus westlich von Mittweida gelegenen Gebieten sei ein Zuwachs zu verzeichnen. "2016 kamen zunehmend Eltern aus dem Raum Geithain, Penig oder Lunzenau nach Mittweida", sagte Gunnar Fischer, Chefarzt der Frauenheilkunde in Mittweida. Die Klinik verzeichne immer mehr Zulauf aus einem nun größeren Einzugsgebiet.

Eine ähnliche Beobachtung machen Ärzte in Kliniken der Nachbar-Landkreise, so wie im Klinikum Mittleres Erzgebirge in Zschopau. Dass dort im vergangenen Jahr die Anzahl der Geburten um knapp sieben Prozent im Vergleich zu 2015 gestiegen ist, führt Oberärztin Bettina Gebhardt unter anderem auf die Schließung der Geburtshilfe-Abteilung im Stollberger Krankenhaus zurück. Das Einzugsgebiet der Zschopauer Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe reiche bei der ambulanten Betreuung bis Limbach-Oberfrohna und Hainichen. Stationär würden Patienten unter anderem aus Großhartmannsdorf und Oederan aufgenommen. Nach Einschätzung der Oberärztin könnten Geburtshilfe-Kliniken mit einer Auslastung ab 500 Geburten im Jahr wirtschaftlich betrieben werden und damit sei auch der Bestand ihrer Klinik gesichert.

Dass der Optimismus im Mittweidaer Krankenhaus mit gerade mal annähernd 500 Geburten im vorigen Jahr dennoch nicht unrealistisch ist, bestätigt der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen (KGS) Stephan Helm. "500 Geburten im Jahr lassen eine Perspektive offen. Das kann sich gut entwickeln, erst recht im Verbund mit anderen Einrichtungen in Freiberg und Borna", sagt Helm. Wichtig sei es jetzt, dass mit dem neuen Management der LMK klar kommuniziert werde, welche Versorgungsangebote man auch in der Zukunft am Mittweidaer Hauses halten will. Damit spielt er auf die neue Klinik-Struktur in Mittelsachsen an. So soll die LMK künftig unter dem Dach der Vereinigten Gesundheitseinrichtungen (VGE) arbeiten, an der der Klinikkonzern Sana und der Landkreis Anteile halten. Zum Unternehmensverbund VGE gehört bereits das Freiberger Krankenhaus. Zum Klinikkonzern Sana gehört das Sana Klinikum Borna. Auch diese beiden Häuser betreiben Geburtshilfekliniken, in denen in den vergangenen Jahren die Geburtenzahlen gestiegen sind und deutlich über denen von Mittweida liegen.

Die Helios Klinik in Leisnig liegt mit 542 Geburten im vorigen Jahr zwar auch nur geringfügig über dieser 500-Geburten-Marke. Doch sieht sich das Haus laut Sprecher Robert Reuther auch dank seiner Struktur, für die Zukunft sehr gut aufgestellt. "Bei uns sind 24 Stunden an jedem Tag Frauenärzte, Kinderärzte, Anästhesisten, Hebammen und Krankenschwestern vor Ort. Gerade die angeschlossene Kinderklinik mit perinatalem Schwerpunkt ist von großem Vorteil", so Reuther.

So lautet das Fazit von KGS-Geschäftsführer Helm: "Es gibt in Mittelsachsen noch genügend Versorgungsangebote in der Geburtshilfe." Für werdende Mütter gebe es hier nicht vergleichbare Probleme mit der Erreichbarkeit einer Geburtshilfestation, wie sie nach der Schließung der Station in Sebnitz entstanden seien. Dort müssten Schwangere nun weite Strecken nach Bautzen oder Pirna in Kauf nehmen. "Da entstehen Wege, wo Grenzen der strukturellen Entwicklung erreicht sind."

Doch auch für die Kliniken in Mittelsachsen bleibe es grundsätzlich eine Herausforderung, eine qualitativ gute medizinischer Versorgung in ländlichen Räumen anzubieten. "Es geht um die Frage, ob die Kliniken das Personal dafür an den Einrichtungen halten kann", so der KGS-Geschäftsführer. Das habe auch bei den jüngsten Fällen von Schließungen der Geburtshilfe-Abteilungen eine Rolle gespielt. Der Kampf um die Fachkräfte, wie Kinderärzte und Hebammen, stelle oftmals die Krankenhäuser im ländlichen Raum vor Probleme. "Und wenn an einem Haus die Geburtshilfe erst einmal verschwunden ist, sind meist auch andere Abteilungen in der Folge betroffen, insbesondere die Gynäkologie", so Helm.