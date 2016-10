Im Striegistal gackern ja die Hühner

Ein Pappendorfer Landwirt setzt auf einen mobilen Hühnerstall. Neben praktischen Erwägungen möchte er damit auch etwas zur tiergerechten Haltung beitragen.

Von Ute George

erschienen am 26.10.2016



Pappendorf. Ob seine 250 Legehennen und sechs Hähne tatsächlich glücklich sind, kann der Pappendorfer Jörg Naumann nicht genau beantworten. Grund hätten sie aber, denn Naumann ist der zweite Landwirt in Mittelsachsen, der dem Federvieh in einem Hühnermobil viel Auslauf und eine nach eigenen Angaben artgerechte Tierhaltung bietet. Auf die mobilen Hühnerställe setzt auch das Naundorfer Landgut, ein Bio-Hof in Bobritzsch-Hilbersdorf, schon seit ein paar Jahren. Andreas Probst vom Landgut habe sehr gute Erfahrungen mit den Hühnermobilen gemacht, wie er sagt. Mittlerweile gebe es drei Stück davon.

Und auch die Hühner von Jörg Naumann machen einen entspannten und ruhigen Eindruck. Die Entscheidung für das versetzbare Hühnerhaus war aber vor allem auch praktischer Natur. "Wir hatten schon immer eine kleine private Hühnerhaltung", erzählt er. Das Problem: Der Auslauf mit viel Grün war in relativ kurzer Zeit kahl gefressen. "Nun kann ich ja die frischen Wiesen schlecht zu den Hühnern bringen", erzählt er mit einem Schmunzeln. Also investierte er gut 30.000 Euro in den fahrbaren Stall fürs Federvieh. Seit einer Woche steht es in der Nähe seines Hofes in Pappendorf hinter der Turnhalle der Grundschule. "Demnächst werde ich es an anderer Stelle im Striegistal aufstellen", erklärt Naumann. Denn das sei der große Vorteil des transportablen Hauses: Die Hühner bekämen regelmäßig eine frische Wiese und: "Ich schränke damit die Gefahr von Krankheiten ein", sagt er.

Die Tiere hätten schon etwas Zeit gebraucht, um sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen, weiß der Landwirt. Doch mittlerweile hätten sie einen geregelten Tagesablauf. Und den kennt Naumann ganz genau. "Das Mobil ist GPS-gesteuert und orientiert sich am Sonnenauf- und untergang", erklärt der Pappendorfer. "Um 5 Uhr früh geht im oberen Bereich, dem sogenannten Warmraum, das Dämmerlicht an", berichtet er. Etwa eine halbe Stunde später schalte sich die volle Beleuchtung ein. Wiederum eine halbe Stunde später wird auch Licht im Kaltscharr-Raum. Es befindet sich unter dem Hühnermobil und ist mit einem Zaun gesichert. "In dieser Zeit können die Hühner frühstücken, Körperpflege betreiben und Eier legen", sagt Naumann. "10 Uhr gehen dann die Auslaufklappen auf, und für die Tiere beginnt die Freizeit", beschreibt er. Auf der Wiese können sie Gras zupfen, Regenwürmer suchen oder mit den Hähnen flirten.

Das funktioniere laut Naumann selbst im Winter. "Hühner können bis minus zehn Grad aushalten. Wird es doch einmal kälter, bleibt das Hühnermobil zu und die Tiere beschäftigen sich im Kaltscharr-Raum", sagt er.

Zum "Feierabend" gebe es einen ähnlichen Zeitablauf. "Abends, je nachdem, wann die Sonne untergeht, schaltet sich das Licht erst im Kaltscharr-Raum und danach das volle Licht im oberen Bereich ein", erklärt der Landwirt. Eine Stunde nach Sonnenuntergang würden sich dann die Auslaufklappen schließen. "Und die Hühner sind tatsächlich alle drin, das hätte ich anfangs nicht gedacht", sagt Naumann. Gegen 21 Uhr sei dann Nachtruhe. Er gibt allerdings zu, dass im Winter das Federvieh lichttechnisch ausgetrickst wird. "Hühner brauchen nämlich 14 Stunden Licht, um Eier zu legen", begründet er.

Auch auf eine Heizung könne das Mobil verzichten. "Der Warmraum ist gedämmt und frostsicher. Die Tiere heizen ihn mit ihrer Körpertemperatur auf", berichtet Naumann. Und selbst beim Misten müsse sich der Bauer nicht mehr die Hände schmutzig machen. "Das funktioniert automatisch über ein Gummiband einmal in der Woche", sagt Naumann. Nicht automatisch funktioniert allerdings der Schutz gegen Raubvögel und Raubtiere. "Der Fuchs hat aber keine Chance, da der Zaun um den Auslauf unter Strom steht und das Hühnermobil Fuchs-sicher ist", sagt er. Ob tatsächlich Feinde aus der Luft drohen, wie zum Beispiel der Habicht, will Naumann erst einmal beobachten. "Wir sind eigentlich nicht die Region, wo es viele Habichte gibt", glaubt er. Ansonsten gebe es spezielle "Blitzer", die die Raubvögel fern hielten.

Jetzt macht er sich aber erst einmal Gedanken über die weitere Vermarktung der Eier, die er derzeit nur lose ab Hof verkauft. Künftig könne er sich aber vorstellen, einen Eierautomaten aufzustellen, wo sich die Kunden jederzeit ein frisches "Striegistaler Wiesenei" - so sein Logo - holen können.