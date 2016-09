In Dittersbach wird der Ernstfall geprobt

Im Truppenübungsgelände am Frankenberger Stadtrand bereiten sich deutsche und georgische Soldaten gemeinsam auf bevorstehende Einsätze in Afghanistan vor. Dabei wird vieles so realitätsnah wie möglich nachgestellt.

Von Uwe Lemke (Text und Fotos)

erschienen am 17.09.2016



Frankenberg. Ein Konvoi gepanzerter Dingo-Truppenfahrzeuge bewegt sich durchs Gelände. Plötzlich eine Explosion, das erste Fahrzeug gerät in eine Sprengfalle. Für die georgischen Soldaten heißt es nun handeln: Gelände sichern, Verletzte versorgen. Oberleutnant Khvicha Psuturi sitzt als Zugführer im Führungsfahrzeug weiter hinten, koordiniert über Funk seine Kameraden, damit diese unbeschadet aus dieser Situation herauskommen.

Was die 120 Angehörigen der georgischen Aufklärungskompanie in dieser Woche an mehreren Stationen unter Anleitung von 60 Bundeswehrsoldaten der 4. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 371 im Dittersbacher Übungsgelände möglichst bis zur Perfektion proben, könnte etliche der georgischen Soldaten bereits am Jahresende im Ernstfall ereilen. Dann sollen viele der 132 Georgier, die zurzeit in der Frankenberger Kaserne ausgebildet werden, das in Deutschland Erlernte beim Auslandseinsatz in Afghanistan anwenden können. Ausgerüstet mit Patrouille-Fahrzeugen des Typs Dingo, werden sie die Schnelle Eingreiftruppe im afghanischen Norden stellen.

"Wir machen Ausbildung nach Nato-Standards. Die Georgier haben ihr eigenes System. Unsere Aufgabe ist es deshalb, beide Ausbildungsmuster in Einklang zu bringen", erklärt Hauptfeldwebel Marcel Kellin, der an diesem Vormittag die Station leitet. An drei Punkten im Dittersbacher Gelände lernen die drei Züge der georgischen Armee, wie man sich in einem Hinterhalt richtig verhält, wie man Orte, die vom Feind für Anschläge ausgewählt werden könnten, richtig untersucht und auch, wie man die Truppe danach wieder verstärkt. Sprachbarrieren, die es zweifellos zwischen den Soldaten gibt, werden durch Dolmetscher überwunden.

"Bein abbinden, den Verletzten vom Fahrzeug entfernen!" - Hauptfeldwebel Toni Radtke erklärt den Georgiern, was nach dem Sprengstoffanschlag auf das erste Fahrzeug des Konvois zu tun ist und wie die Stelle, an denen ihr verletzter Kamerad liegt, nach allen Seiten hin zu sichern ist. Dann folgen Tipps an Kommandant Khvicha Psuturi, der vom Führungsfahrzeug aus die weiteren Befehle zu erteilen hat. "Dieses Bild war im Gegensatz zu gestern deutlich organisierter", lobt der Hauptfeldwebel. Da man nicht gleich beim ersten Mal 100 Prozent verlangen könne, werde die Situation mehrfach trainiert und dabei immer weiter der Realität angepasst.

Nach dieser Ausbildungswoche in Dittersbach gehe es ab 3. Oktober für zwei Wochen ins Infanterie-Ausbildungszentrum nach Altengrabow ins Jerichower Land. "Dort werden dann verschiedene Bilder realitätsnah nachgestellt", so Radtke. Das übernehmen Mitglieder der 4. Bundeswehrkompanie, die als Rollenspieler fungieren und mal als Polizisten, mal als Zivilisten oder auch als Feinde die georgischen Soldaten in der Ausbildung mit verschiedenen Situationen konfrontieren.

Gegen Mittag ist es ruhig geworden. Stationsleiter Kellin wertet in einem Zelt den soeben absolvierten Ausbildungsteil aus. "Was wir hier lernen, ist sehr wichtig für unsere Armee. Das können wir gut im Ausland gebrauchen", sagt Kommandant Psuturi. "Vor der Ausbildung waren wir Grenadiere, jetzt sind wir Panzergrenadiere." Nach zwei Wochen Urlaub wird auch er am Jahresende nach Afghanistan gehen.