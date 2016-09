In FreibÃ¤dern geht's in die VerlÃ¤ngerung

In Freibädern geht's in die Verlängerung

Eigentlich sollte schon Saisonschluss sein. Auf aktuelle Temperatur-Prognosen reagieren einige Betreiber flexibel. So bleiben Bäder in Hainichen und Altmittweida noch einige Tage länger offen.

Von Jan Leißner und Uwe Lemke

erschienen am 08.09.2016



Mittweida. Der Altweibersommer lässt einige Freibad-Betreiber in der Region auf einen versöhnlichen Saisonabschluss hoffen. So hat die Gemeinde Lichtenau die Freibad-Saison in Garnsdorf bis 15. September verlängert, das Oederaner Erlebnisbad bleibt bis einschließlich kommendes Wochenende geöffnet. Aber nicht jede Kommune kann ähnlich flexibel mit den Öffnungszeiten reagieren. Dies geht aus einer Umfrage der "Freien Presse" hervor.

Freibad Sachsenburg: Die Freizeitstätte nahe der Zschopau hatte am 4. September letztmalig geöffnet. Seit dieser Woche ist die Pforte geschlossen - Saison beendet. Aus Sicht von Roland Porst, Präsident des Betreibervereins TSV Dittersbach, lohne es sich nicht, das Bad nochmals zu öffnen, auch wenn das Wetter nun noch einige Tage sommerlich wird. "Um das Bad wirtschaftlich betreiben zu können, bräuchten wir 70 Badegäste pro Tag. Ich glaube nicht, dass dies zu schaffen ist", sagt er. Ursprünglich sei geplant gewesen, am 31. August zu schließen. Dann wurde nochmals verlängert. Und anschließend sei es wieder kühler geworden. Wie viele Badegäste in dieser Saison nach Sachsenburg kamen, werde noch ermittelt. Auch würden Vorschläge erarbeitet, was im kommenden Jahr verbessert werden könnte.

Hainichen: Aufgrund der angekündigten spätsommerlichen Temperaturen in den nächsten Tagen hat sich die Stadtverwaltung entschieden, das Hainichener Freibad bis zum Sonntag weiterhin geöffnet zu lassen. Dann werde für dieses Jahr geschlossen und somit die Saison beendet, was planmäßig Ende August der Fall gewesen wäre. Bis zum 4. September waren insgesamt 20.000 Besucher gezählt worden. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 22.352 Besucher. Der besucherstärkste Tag war in diesem Jahr der 28. August, als 736 Badegäste gezählt wurden, gefolgt vom 24. Juni mit 622 Besuchern und dem 26. August mit 590 Badegästen. Wie Thomas Scheumann, Amtsleiter der Finanz-, Haupt- und Kulturverwaltung, informiert, werde die Besucherzahl am Ende nur knapp unter dem Wert von 2015 liegen. Für eine Änderung der Eintrittspreise und der Öffnungszeiten im kommenden Jahr sieht er gegenwärtig keinen Handlungsbedarf. "Die Eintrittspreise wurden erst zur Saison 2016 angepasst. Auch die Öffnungszeiten werden bereits seit 2015 flexibel nach der Wetterlage gestaltet." Mittweida: In Mittweida muss der Freibadbetreiber über eine Ausweitung der Öffnungszeiten jetzt nicht nachdenken. Denn hier geht die Saison schon laut Plan bis zum 30. September. Die Stadtverwaltung macht dabei nur eine Einschränkung: Bei schlechter Witterung würden die Öffnungszeiten flexibel geändert oder das Bad bleibe geschlossen, wie eine Stadtsprecherin erklärte. Auf der Internet-Seite der Stadt Mittweida werden die Wassertemperatur und eventuelle witterungsbedingte Schließungen tagesaktuell veröffentlicht. "Wir behalten uns vor, bei extrem schlechter Wetterprognose einige Tage eher zu schließen", sagte Tanja Reißig. Bis zum vergangenen Sonntag wurden im Mittweidaer Bad für diese Saison 42.500 Besucher gezählt, im Vorjahr waren es bis zum 4. September 56.200 Gäste. Mehr als 2000 Gäste pro Tag habe es in diesem Jahr nur fünf Mal gegeben, im Vorjahr waren solche Spitzenwerte an 20 Tagen erreicht worden. Für die kommende Saison seien bislang keine Änderungen an Öffnungszeiten oder Eintrittspreisen vorgesehen. In den Preisen sind laut Reißig Besucherschwankungen einkalkuliert. Generell sei der Betrieb eines Freibades in einer Stadt wie Mittweida nicht allein über Eintrittspreise regulierbar. Altmittweida: Das Freibad im Ort wäre eigentlich schon geschlossen, doch auch hier geht die Gemeinde in die Verlängerung bis Sonntag. Ab Montag sei der Bauhof, und damit auch Bad-Personal, in die Vorbereitung des Erntedankfestes eingebunden, erklärte Bürgermeister Jens-Uwe Miether. Damit könne bei schönem Wetter höchstens noch für jeweils eine Stunde vormittags und nachmittags das Bad geöffnet werden. Stammgäste würden dann vom Bademeister informiert. Auch in Altmittweida gab es im Vergleich zu 2015 einen Einbruch bei den Besucherzahlen: Es kamen etwa 4500 Gäste, ein Minus von 20 Prozent.