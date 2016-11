In Lauenhain darf das Huhn auf dem Hühnerschreck sitzen

Die Rassegeflügelzüchter haben am Wochenende mit ihrer Ausstellung für Aufsehen gesorgt. "Vögel" gab es auch mit Motor.

Von Falk Bernhardt

07.11.2016



Lauenhain. Vielleicht gibt es ja tatsächlich die Oma, die im Hühnerstall Motorrad fährt. Ganz sicher aber gibt es aber den Opa, dessen Huhn voll auf alte Mopeds abfährt. Und das ist der 80-jährige Christian Hohlfeld vom Rassegeflügelzuchtverein Mittweida. Seine Elsa - ein Brahma rebhuhnfabrig - machte es sich am Wochenende zur Ausstellung in der Zschopautalhalle Lauenhain zunächst auf dem in der DDR gebauten Zweirad "Spatz" bequem. Wenig später saß das große Huhn sogar auf dem "Hühnerschreck", einem Fahrrad mit Hilfsmotor.

Ein bisschen nachgeholfen haben Ausstellungsleiter Klaus Anker und Opa Hohlfeld schon. "Es gibt wenige Tiere, die das mitmachen und so zutraulich sind", erklärt Anker. Erstmals hat sein Verein in einer Ausstellung nicht nur Rassetiere, sondern auch historische Zweiradtechnik präsentiert. Die Idee dazu kam Anker im Gespräch mit seinem Schwiegersohn Patrick Scheffler.

Der sammelt schon seit sechs Jahren Mopeds, besitzt inzwischen 34 Stück. "Ich bin aber kein Händler, nur ein leidenschaftlicher Sammler", versichert der junge Mann, der aus Wiederau stammt und beruflich in der Sanitär- und Heizungsbranche arbeitet. In Lauenhain stellte er die komplette "Vogelreihe" aus DDR-Produktion vor, und zwar die Modelle Spatz, Star, Sperber, Habicht und natürlich auch die Schwalbe. Gleich drei Stück des Kultmobils hatte Scheffler mitgebracht - und eben das als "Hühnerschreck" bekannte Fahrrad mit Motor.

"Es gibt schon noch einige Typen und Modelle, die ich noch nicht habe", erzählt Scheffler. Die Verbindung der "motorisierten" Vögel mit den Vögeln der Rassegeflügelzüchter hatten ihm und Anker die Vorlage für die ungewöhnliche Kombination am Wochenende geliefert.

Die aktuell 22 Vereinsmitglieder zeigten sich begeistert, die Besucher ebenso. Begründet mit der Baustelle im Ort war die Resonanz doch eher bescheiden, die Überraschung für die Gäste aber umso größer. Fast alle Leute waren auch wegen der Rassetiere gekommen, und da konnte der Verein auch mit einigen Besonderheiten aufwarten. Gezeigt wurde beispielsweise das Sachsenhuhn, das mittlerweile zu den vom aussterben bedrohten Rassen gehört.

Noch seltener: Nackthalshühner, deren Name ihr Aussehen schon erklärt. Die Araucana sind eher was für Kenner, denn es sind Hühner ohne Schwanz, also ohne Schwanzfedern. "Theoretisch könnten sie auch fliegen", sagt Anker. "Man müsste sie nur trainieren." Ganz praktisch legen sie immer grüne Eier. Was man auf Geflügelschauen auch nicht mehr allzu oft sieht: Puten. In der Zschopautalhalle in Lauenhain teilten sich diese Tiere eine als Bauernhof gestaltete große Voliere zusammen mit Tauben und Hühnern.

Vögel mit seltsamen Namen sind hingegen bei den Mittweidaer Züchtern schon normal, allen voran die Ostpreußischen Werfer. In der Zuchtfarbe schwarz wurden Gaby und Andreas Müller, der Vereinsvorsitzender ist, auch Vereinsmeister. Die Taubenart gibt es übrigens noch in der Farbvariante blaugehämmert.

Die weiteren Titel der 26. Zschopautalausstellung gingen an Armin Miersch bei den Zwerghühnern für die Wyandotten und bei den großen Hühnern an Klaus Anker für die Sachsenhühner gelb. Bester Jugendzüchter wurde erneut Frederic Schöne, der Laufenten züchtet. "Wir konnten im vergangenen Jahr einen weiteren Jugendlichen im Verein aufnehmen", erzählt Anker. "Damit sieht es für die Zukunft bei uns ganz gut aus." Sein Schwiegersohn will aber keine Hühner halten, er bleibt bei seinen motorisierten Vögeln.