Insgesamt 60 illegale Böller sichergestellt

erschienen am 29.12.2016



Mittweida. Die Polizei hat am Mittwochabend in Mittweida im VW eines 19-Jährigen 60 illegale Böller gefunden. Der junge Mann gab zu, zusammen mit einem 16-Jährigen, der ebenfalls im Wagen saß, die 27 "Dum Bum"- und 33 "La Bomba"-Böller in Tschechien gekauft zu haben.

Eine Anwohnerin der Lauenhainer Straße hatte zuvor die Polizei verständigt, weil aus dem fahrenden VW mehrere gezündete Böller auf die Straße geworfen wurden. Wenig später konnte eine Streife das Fahrzeug ausmachen. Im VW fanden die Polizisten nicht nur leere Verpackungen illegaler Böller, sondern auch eine größere Menge verbotener Sprengmittel. Keiner der Knallkörper wies das erforderliche CE-Prüfzeichen auf. Gegen den 19-Jährigen und den 16-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. (fp)