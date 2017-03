Ist die Kunststoff-Eisbahn von Frankenberg doch ein Flop?

Der neue Ferienspaß auf dem Marktplatz scheint nicht so richtig angekommen zu sein. Doch woran liegt es? Über die Vor- und Nachteile gehen die Meinungen auseinander.

Von Ute George

erschienen am 02.03.2017



Frankenberg. Die Zahlen sind ernüchternd: Laut ersten groben Rechnungen haben dieses Jahr nur etwa 1500 Kinder die neue Kunststoff-Eisbahn in Frankenberg genutzt. 2015 waren es laut Lutz Raschke von der Veranstaltungs- und Kultur-Gesellschaft der Stadt Frankenberg, die sich um die Ausführung kümmert, mehr als 2400. Bei den Erwachsenen ist der Einbruch noch deutlicher: Frönten 2015 auf der echten Eisbahn 581 dem rutschigen Spaß, waren es 2017 nur etwa 150. Dementsprechend geringer waren auch die Einnahmen aus Verleih und Eintritt. "Alles in allem haben wir ein Minus von 3500 Euro", so Raschke.

Ist die Eisbahn also ein Flop? Die Antwort fällt Lutz Raschke schwer. Denn die Einschätzungen aus den Briefkästen sehen gar nicht so schlecht aus. Hier konnten Gäste ihre Bewertungen abgeben. Einige haben das auch genutzt - Mädchen, Jungen, Anfänger und Fortgeschrittene. Achtmal gab es ein "sehr gut", siebenmal ein "gut", fünfmal "in Ordnung", siebenmal "nicht so gut" und nur zweimal "schlecht".

Auch im sozialen Netzwerk Facebook gingen die Meinungen auseinander. "Ich finde es eine Riesen-Frechheit, für so eine billige Kunsteisbahn auch noch Geld zu verlangen", hatte ein Nutzer geschrieben. "Für die Kleinen ist die Bahn super, haben ihren Spaß", schrieb ein anderer. "Für leichte Personen, also Kinder, ist das Fahren auf der Kunststoffeisbahn leichter", ist auch Raschkes Erfahrung. Er gibt aber zu, dass die Bahn ein schlechteres Gleitverhalten hat. Auch der Abrieb des Plastikgranulats und die schwierige Reinigung bei Frost seien Minuspunkte. Zudem müssten die Schlittschuhe öfter nachgeschliffen werden.

Dennoch gebe es einige Vorteile. Und die sind vor allem finanzieller Natur. "Wir haben keine Strom- und geringere Aufbaukosten, die Ausleihgebühr für das Kälteaggregat fällt weg", weiß Raschke. Die Kosten von etwa 35.000 Euro für die frühere Eisbahn waren für die Stadt Hauptgrund, über eine Alternative nachzudenken. Die Nutzung der Kunststoff-Eisbahn ist wetterunabhängig und kostet die Stadt lediglich 15.000 Euro. Deshalb wurde sie dieses Jahr in den Winterferien getestet.

CDU-Stadtrat Oliver Gerstner war, wie er sagt, immer ein Verfechter dieser Alternative. "Aufgrund der kontroversen Diskussion habe ich sie selbst ausprobiert", erklärt er. "Ich war etwas ernüchtert vom Laufgefühl. Ich habe in Oberwiesenthal eine Kunststoff-Eisbahn ausprobiert, die war anders", gibt er zu. Dennoch hält er die Frankenberger Variante weiter für eine finanziell tragbare Alternative. "Ich habe selbst gesehen, dass die Kinder Spaß hatten", sagt er. Und er gibt zu bedenken, dass die natürliche Eisbahn bei wärmeren Temperaturen oder Regen zum Teil nicht befahrbar war.

Das sieht auch Patrick Fuhrmann vom Vorstand des TSV Dittersbach, der die Eisbahn betreut, so. "Es ist schwer zu sagen, ob die geringere Resonanz an der Bahn oder am Wetter lag", erklärt er. In den Winterferien habe es viel geregnet. Entscheiden müssten die Stadträte im Ausschuss des Eigenbetriebes"Bildung, Kulturund Sport", ob die Kunststoff-Variante eine Zukunft hat.