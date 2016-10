Kaninchen sterben bei Stallbrand in Hainichen - Polizei geht von Brandstiftung aus

31.08.2016

freiepresse.de

Mittweida Falk Bernhardt Kanal in Hainichen soll Flut im Fall der Fälle umleiten In die Mittweidaer Straße in Hainichen wird derzeit ein sogenannter Umfluterkanal für den Witzbach gebaut. Aktuell wird unmittelbar am Viadukt gearbeitet. ... weiterlesen

06.08.2016

freiepresse.de

Mittweida Schweres Bohrgerät wird abtransportiert Hainichen. Zu Verkehrsbehinderungen kann es am Montagnachmittag in Hainichen kommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werde in der Zeit von 15 bis gegen 16.30 ... weiterlesen

27.08.2016

freiepresse.de

Mittweida Falk Bernhardt Hainichener Stadträte sehen in Busstopp Gefahrenpotenzial Hainichen. Wegen der Sperrung der Mittweidaer Straße müssen Schulkinder an einer Ersatzhaltestelle an der stark befahrenen B 169 in die Busse steigen. Eine Alternative fehlt, weil die Fahrzeiten eingehalten werden müssen. weiterlesen