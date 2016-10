Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in DÃ¶beln - Sechs Personen verletzt

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Döbeln - Sechs Personen verletzt

erschienen am 16.10.2016



Döbeln. Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Döbeln sind am Samstagnachmittag sechs Mieter verletzt worden. Laut Polizei bemerkte eine 70-Jährige einen unbekannten Mann im Keller. Als er sie im bereits verqualmten Keller sah, stieß er sie zu Boden und flüchtete. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt, konnte jedoch noch die elf übrigen Mieter sowie die Polizei verständigen. Während einige Bewohner das Haus noch rechtzeitig verlassen konnten, mussten andere Mieter wegen des dichten Qualmes im Hausflur von den Einsatzkräften der Feuerwehr mit der Drehleiter von ihren Balkonen gerettet werden. Feuerwehrleute löschten schließlich den Brand im Keller.

Eine 53-Jährige kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Klinik. Drei Bewohnerinnen im Alter von 66, 70 und 74 Jahren sowie ein 69-jähriger Bewohner wurden von Rettungskräften vor Ort ambulant versorgt. Das Haus ist derzeit noch nicht bewohnbar. Die betroffenen Mieter wurden anderweitig untergebracht oder sind bei Freunden und Verwandten untergekommen.

Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung konnte der Täter nicht gestellt werden. Er wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 20 und 30 Jahren und etwa 1,75 Meter groß sein und ein südländisches Äußeres mit kurzen, lockigen Haaren haben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung dauern an. (fp)