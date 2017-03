Kinderbetreuung in Hainichen wird für Eltern bald teurer

erschienen am 09.03.2017



Hainichen. Der Stadtrat in Hainichen hat eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder in Krippe, Kindergarten und Hort beschlossen. Ab Juni müssen Eltern zum Teil deutlich mehr bezahlen. So steigt der Satz für eine Neun-Stunden-Betreuung in der Kinderkrippe beim ersten Kind von 180 auf 195 Euro im Monat. Hier waren Beiträge erst Anfang 2016 erhöht worden. Beim Kindergartenplatz sind es 105 Euro, also 10 Euro mehr als bisher. Für die Hortbetreuung werden 68 Euro (sechs Stundenplatz) fällig, bisher waren es 60 Euro.

Im Städtevergleich der Region liegt die Kommune nun bei den Gebühren für Krippenplätze an der Spitze. Die Stadtverwaltung begründete die Erhöhung mit gestiegenen Betriebskosten der Einrichtungen. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass neue Betreuungsplätze geschaffen wurden. (jl)