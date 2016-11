Kinderpsychiatrie im Umbruch

Nächsten Mittwoch endet der stationäre Betrieb in Mittweida - vorerst. Die Betreuung der jungen Patienten sei dennoch gewährleistet, versichert das Landratsamt.

Von Franziska Pester

erschienen am 26.11.2016



Mittweida. Ab Donnerstag werden Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) der kreiseigenen Klinikgesellschaft LMK nur am Standort in Chemnitz vollstationär behandelt. In Mittweida wird der stationäre Betrieb der Abteilung vorerst eingestellt. Hier wird für Jungen und Mädchen mit psychischen Erkrankungen ab Dezember und bis auf Weiteres lediglich eine Tagesklinik mit elf Plätzen vorgehalten. Das teilte das Landratsamt gestern mit. Bisher gab es an beiden Standorten je 30 Betten. Die Möglichkeit, die Plätze komplett in Chemnitz zusammenzulegen, besteht aus baulichen Gründen derzeit nicht.

"Derzeit in Mittweida vollstationär betreute Kinder und Jugendliche werden bis 30. November nach Chemnitz verlegt. Deren Versorgung ist nahtlos gesichert", so Kreissprecher André Kaiser. Alle Therapien würden wie geplant fortgeführt. Entlassungen von Patienten gebe es nur, wenn die Therapie bis Mittwoch abgeschlossen ist. In Chemnitz werden die ärztlichen Dienste laut der Kreisbehörde ab kommender Woche durch die Mittweidaer Klinikgesellschaft LMK abgedeckt.

Die LMK betreibt die KJP seit Jahren mit dem Klinikum Chemnitz. Die Patienten wurden bisher im Mittweidaer Krankenhaus und an der Dresdener Straße in Chemnitz behandelt. Laut Landratsamt war die Versorgung in Chemnitz zuletzt nur möglich, weil das Klinikum Nachtdienste mit eigenem Personal abdeckte. Das Klinikum hatte diese Vereinbarung aber aufgrund Ärztemangels bei der LMK gekündigt. "Unsere Erwachsenenpsychiater sahen sich wegen des therapeutischen Risikos nicht in der Lage, die unzureichende ärztliche Versorgung durch die LMK weiter durch ihre Nachtdienste aufzufangen", so Geschäftsführer Dirk Balster damals.

Zuletzt wuchs der Druck des Klinikums auf die LMK offenbar: "Wir erwarten detaillierte Informationen, wie der Träger nachhaltig und gemäß medizinischer Standards gewährleistet, dass die Versorgung der 60 stationären Betten sowie die Ambulanz und Tagesklinik der KJP aufrechterhalten werden", teilte Balster gestern mit.

Die personell angespannte Lage der KJP hält, wie aus gestrigen Äußerungen des Landratsamts hervorgeht, weiter an. Sprecher Kaiser bezeichnete das Fehlen von Ärzten als "das Hauptproblem". Zugleich geben sich die Verantwortlichen zuversichtlich, dass die Schließung der Station in Mittweida und die Konzentration der stationären Betten in Chemnitz eine Übergangslösung ist. Die Suche nach Medizinern laufe. "Erste zu wirkende Maßnahmen zeichnen sich ab", so Kaiser

Ausschlaggebend für die Entscheidung, den stationären Betrieb in Mittweida einzustellen, war Aussagen der Kreisbehörde zufolge, dass die Notfallversorgung in der Großstadt gesichert werden musste. "Jetzt folgen die weiteren Schritte für eine dauerhafte und langfristige Sicherung der Versorgung in diesem Bereich", erklärte Landrat Matthias Damm (CDU). Ziel sei es, die vollstationäre Versorgung in Mittweida bald wieder aufzunehmen. Darauf hofft auch Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber. Der CDU-Politiker sagte, dass er davon ausgehe, dass die Einstellung des stationären Betriebes nur vorübergehend ist.

Auf die Tagesklinik der KJP in Riesa mit ihren zehn Plätzen haben die derzeitigen Entwicklungen, wie Kreissprecher André Kaiser betonte, keine Auswirkungen. (mit acr/gp)