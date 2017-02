Kleiner Junge macht große Fortschritte

Tiziano aus Altenhain besucht die Kindertagesstätte "Pusteblume" in Frankenberg. Der Einjährige ist blind, seine Betreuung erfolgt 1:1 - das hilft ihm sehr.

Von Franziska Bässler

erschienen am 28.02.2017



Altenhain/Frankenberg. Der Tag beginnt mit Kuschelzeit. Jeden Morgen wird Tiziano von seiner Betreuerin Heidi Oesterreich überschwänglich begrüßt. Die Erzieherin in der Frankenberger Kindertagesstätte "Pusteblume", eine ausgebildete Heilerziehungspflegerin, hat schon einige Kinder auf ihrem Weg ins Leben begleitet - Tiziano ist jedoch das erste blinde Integrativkind in der Einrichtung.

Nach einer kurzen Absprache mit Tizianos Oma beziehungsweiser seiner Mama Peggy Dörffel zum aktuellen Befinden des aufgeweckten Jungen, sucht die Erzieherin erst mal mit ihrem Schützling ein ruhiges Plätzchen. Nach und nach füllt sich der Gruppenraum, weitere Kinder werden gebracht und wollen auch mit Tiziano spielen. Längst wissen die Knirpse, wo dessen Kiste steht - mit eigens auf seine Bedürfnisse zugeschnittenem Spielzeug. Sie bringen ihm einige Sachen, er nimmt interessiert an.

Tiziano kam blind zur Welt. "Zuerst war es ein großer Schock für uns", schilderte Mama Peggy Dörffel ihre Gefühle nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Den grauen Schleier, der über den Pupillen des Kleinen liegt, habe sie gleich nach Tizianos Geburt entdeckt. Am sechsten Lebenstag diagnostizierte man in Leipzig eine beidseitige Hornhauttrübung. Experten sprechen von der Peters Anomalie. Das Leben der kleinen Familie aus Altenhain wurde auf den Kopf gestellt.

Am schwierigsten gestaltete sich die Suche nach einer optimalen Förderung für den kleinen Jungen. Die Dörffels wollen nichts unversucht lassen, um Tizianos Nervensystem eine zweite Chance zu geben. Deshalb entschieden die jungen Eltern auch, ihren Sohn in einer "normalen" Kindertagesstätte anzumelden - bei 1:1-Betreuung.

"Tizianos Eingewöhnung bei uns hat wirklich sehr gut geklappt, und ich denke, er fühlt sich wohl", sagt Heidi Oesterreich. Den Dörffels ist ebenfalls ein Stein vom Herzen gefallen, dass der Kleine so gut aufgehoben ist. "Er hätte sich ja auch ängstigen können, bei so vielen Menschen, die ihn in der Kita umgeben und der Geräuschkulisse", gibt Mutter Peggy Dörffel zu Bedenken.

Anfang Dezember hatte Heidi Oestreich eine Woche lang jeden Vormittag bei Tiziano zuhause verbracht, um den Kleinen und seine Gewohnheiten richtig kennenzulernen. Dann begann die schrittweise Eingewöhnung in der "Pusteblume". Problemlos. Inzwischen bleibt er bis zur Vesper, die er jedoch meistens verschläft.

Seit Tiziano die Einrichtung besucht, habe sich seine Motorik bereits sichtlich verbessert, sagt seine Mama. Spielte der Einjährige zuvor auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegend, so kann er nun frei sitzen und sich seit kurzem sogar selbst in diese Position bringen. "Außerdem versucht er schon vorwärts zu robben", freut sich seine Erzieherin über die ersten Erfolge. Da Tizianos Therapien nun im Kindergarten stattfinden, hat sie sich einige Kniffe abgeschaut, um ihn ebenfalls zu Bewegungen ermutigen zu können. Für seine Eltern ist es eine enorme Entlastung, nicht mehr an drei Nachmittagen der Woche die verschiedenen Behandlungen wahrnehmen zu müssen, zumal Tiziano nach seinem Tag in der Kindereinrichtung seine Ruhe zuhause braucht.

"Es war ein ganz schöner Kampf, das zu erreichen. Doch nun läuft erst mal alles ganz gut. Nur von der Anmeldung im Sozialpädiatrischen Zentrum hatten wir uns mehr erhofft", sagt Mutter Peggy. Sie sei davon ausgegangen, in Chemnitz eine Komplexleistung für Tiziano erhalten zu können. Das wäre aber nur möglich, so schreibt es der Gesetzgeber vor, wenn Tiziano eine Regeleinrichtung, das heißt, einen Kindergarten ohne integrative Betreuung, besuchen würde. Das Sozialamt zahlt deshalb nur den Integrativplatz im Frankenberger Kindergarten und nicht zusätzlich eine Komplexleistung. Dadurch muss auch die Verordnung der Therapien weiter vierteljährlich beim Kinderarzt erfolgen. Im Mai wird das Sozialamt die Verlängerung seines Integrativplatzes im Kindergarten überprüfen. Die Dörffels hoffen darauf.