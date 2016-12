Kreativität und Tradition auf einem Kurs

Die Frankenberger Firma Innotex hat den Betriebsteil und die Mitarbeiter von Uhlemann & Lantzsch übernommen. Eine halbe Million Euro soll nächstes Jahr in den Ausbau des Digitaldruckgeschäftes investiert werden.

Von Ute George

erschienen am 17.12.2016



Frankenberg. Eng zusammengearbeitet haben die Frankenberger Firmen Innotex und Uhlemann & Lantzsch schon immer. Jetzt sind die Unternehmen aber noch einen Schritt weitergegangen. Sie haben sich auf einen Betriebsübergang geeinigt. Das bedeutet, Innotex hat den Betriebsteil von Uhlemann & Lantzsch übernommen. Der Vorteil: "Auch das gesamte Personal wechselte zu den bestehenden Konditionen zu uns", erklärt Innotex-Geschäftsführer Thomas Merkel, der auch bei Uhlemann & Lantzsch die Geschäfte führte. Insgesamt 100 Beschäftige hat Innotex jetzt, 75 aus der Firma Uhlemann und Lantzsch.

Letztere bleibe laut Merkel weiterhin als Vermietungsgesellschaft bestehen, habe sich aber aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Für den Geschäftsführer war das ein logischer Schritt. Innotex entwickelt und vermarktet Stoffkollektionen für die Bekleidungs- und Wäscheindustrie sowie für Bettwäsche, Kinderausstattung, Bademode und Bezugsstoffe. Schwerpunkt sind kreative Designs für den Rotationsdruck, aber auch Digitaldruck. Jährlich entstehen etwa 400 Designs. Die Druckaufträge für den Rotationsdruck übernimmt der mehr als 200 Jahre alte Traditionsbetrieb Uhlemann & Lantzsch. Bei diesem aufwändigen Verfahren wird für jede Farbe eine Schablone gebraucht.

Mittlerweile setze sich laut Merkel jedoch immer mehr der Digitaldruck durch, den Innotex eingeführt hat. Um zirka ein Viertel sei das Druckvolumen im Rotationsverfahren zurückgegangen. "Dadurch ist aber unsere klassische Aufgabenteilung nicht mehr zeitgemäß", begründet Merkel. Da die meisten Druckaufträge beide Firmen durchlaufen hätten, sei auch oftmals ein doppelter Verwaltungsaufwand nötig gewesen.

Die drei Rotationsdruckmaschinen von Uhlemann & Lantzsch will Merkel aber keineswegs verschrotten. Ganz im Gegenteil: "Wir werden die gesamte Kapazität und damit unsere Flexibilität erhalten, denn derzeit ist dieser Bereich sehr gut ausgelastet", sagt Merkel. "Wenn nur eine Maschine abgeschafft würde, könnten wir auf einen größeren Auftrag nicht mehr so schnell reagieren." Denn neben den Mitarbeitern, hat Innotex auch die Kunden von Uhlemann & Lantzsch übernommen.

Dennoch will der Geschäftsführer vor allem den Digitaldruckbereich weiter ausbauen. So ist die Anlage für etwa 100.000 Euro um einen externen Trockner erweitert worden. Und auch eine neue Digitaldruckmaschine steht in der Halle. "Diese betreiben wir gemeinsam mit dem Chemieunternehmen Zschimmer & Schwarz in Chemnitz", berichtet Merkel. Die Firma nutze sie als Labormaschine und teste darauf ihre Tinten. "Wir können damit Kleinserien für Spezialkunden anfertigen, hauptsächlich Meterware für Bettwäsche- und Oberbekleidungshersteller", berichtet der Firmenchef. Zudem sei im September für 200.000 Euro die neue Lagerhalle fertig geworden. Alles was für den Versand vorgesehen sei, sei nun in dieser Halle untergebracht. "Damit können wir die Aufträge strukturierter abarbeiten. Wir hatten nämlich ein Platzproblem", so Merkel.

Für den Sommer nächsten Jahres hat der Geschäftsführer weitere große Pläne: Investitionen in Höhe von etwa 500.000 bis 600.000 Euro. "Wir haben derzeit noch lange Lieferzeiten, die dem Geschäft nicht zuträglich sind", sagt Merkel. Deshalb soll nun eine Anlage angeschafft werden, die die vierfach höhere Kapazität hat. "Das erfordert der Markt. Wir haben eine hervorragende Auftragslage, da derzeit die Aufträge für die Sommerkollektion laufen", so der Geschäftsführer.

"Speziell bei Bademoden und Tagwäsche sind wir der einzige Kollektionsanbieter mit eigener Druckerei auf dem deutschen Markt", berichtet Merkel. Bereits im Januar und Februar stehen die nächsten Messen in Frankfurt, München und Paris an. "Die wichtigste Messe für Bademoden ist aber die ,Moda Di Mare' in Cannes", erzählt der Geschäftsführer.

"Im Juli gibt es zusätzlich eine kleine und feine Messe in Florenz, wo die neusten Trends gezeigt werden." Und für den Geschäftsführer ist es immer wieder etwas Besonderes, wenn in der Modestadt die Bademoden-Models Stoffe aus dem kleinen sächsischen Frankenberg auf dem Laufsteg präsentieren.