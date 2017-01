Kritik an Plänen zu neuer Touristenregion

Mittweida will mit Chemnitz und dem Kreis Zwickau gemeinsam um Gäste werben. In Dresden ist man von dieser Idee allerdings ganz und gar nicht begeistert.

Von Franziska Pester

27.01.2017



Mittweida/Dresden. Dämpfer aus Dresden: Der sächsische Landestourismusverband sieht die Pläne Mittweidas, zusammen mit Chemnitz und dem Landkreis Zwickau ein gemeinsames Touristengebiet aufzubauen, kritisch. Denn man befürchtet, dass die Gründung einer neuen touristischen Destination die Strukturen im Fremdenverkehr durcheinander bringt.

"Der Vorstand des Landestourismusverbandes sieht die Gefahr, dass die aktuelle Entwicklung zu Erosionen bestehender Destinationen führen kann. Damit wird ein Präzedenzfall geschaffen, der sich auf alle Nahtstellen bestehender Destinationen auswirken könnte und die Gefahr größerer struktureller Verwerfungen in sich birgt", heißt es.

Touristische Destinationen sind Zusammenschlüsse von Regionen, um gemeinsam um Touristen zu werben, etwa durch Faltblätter, Werbeanzeigen und Messeauftritte. Mittweida, der Kreis Zwickau und Chemnitz planen, eine Region zu schaffen, die bis Altenburg in Thüringen reicht. Das Gebiet gehört noch keiner Destination an. Doch diese Orte, wie etwa Mittweida und Burgstädt, sollen sich nach Meinung des Landestourismusverbandes an bestehende Strukturen anschließen. "Den Kommunen in Mittelsachsen wird empfohlen, der Region Leipzig beizutreten", heißt es.

In Sachsen gibt es acht Destinationen: das Erzgebirge, das Vogtland, die Region Leipzig, die Sächsische Schweiz, Dresden und Chemnitz, das Sächsische Elbland und die Oberlausitz. Beim Landestourismusverband plädiert man dafür, diese Zusammenschlüsse zu stärken und den gegenseitigen Austausch zu intensivieren. "Gute Beispiele dafür sind die Entwicklungen zwischen dem Sächsischen Burgen- und Heideland in Kooperation mit der Stadt Leipzig zur ,Leipzig Region' sowie dem Sächsischen Elbland in Kooperation mit der Stadt Dresden", erklärt man beim Verband.

Trotz der Kritik will Ina Klemm, Geschäftsführerin der Tourismusregion Zwickau, die die Idee zur Gründung der neuen Touristenregion mit initiiert hat, an den Plänen festhalten. "Wir sind an keine Kommune rangetreten, die bereits in einer Destination aktiv ist", sagt sie, um die Befürchtung, dass es im Tourismus zu Strukturveränderungen kommt, zu entkräften. Sie hoffe, dass man eine Lösung findet, mit der der Landesverband zufrieden ist. "Denn die Destinationsgründung geht nur gemeinsam mit dem Verband und dem Wirtschaftsministerium."

Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) verteidigt das Vorhaben ebenfalls: "Die Destinationen dürfen keine starren Gebilde sein und müssen regionale Besonderheiten sowie historisch gewachsene Beziehungen, wie etwa zwischen Mittweida und Chemnitz, berücksichtigen", sagt er.