Künstler sucht mit Hund und Katze das "Rezept des Lebens"

Der Chef des Ehrenberger Kulturzentrums Pier Giorgio Furlan will in diesem Jahr den Besuchern viele Anregungen geben. Der Genuss soll dabei nicht vergessen werden.

Von Falk Bernhardt

erschienen am 27.02.2017



Ehrenberg. Wenn Pier Giorgio Furlan von kultureller Vielfalt spricht, dann kann er unzählige Beispiele und von ihm verwirklichte Projekte aufzählen. Als Mittler der Kulturen und als Integrationshelfer ist er über Mittelsachsen hinaus bekannt. Er gibt Behinderten eine Bühne, arbeitet mit sozial Schwachen und Strafgefangenen - ohne jemals an Grenzen oder Barrieren zu denken. Kein Wunder also, dass sich bei ihm im Kulturzentrum Ehrenberg, oder auf italienisch "Centro Arte Monte Onore", sogar Hund und Katze mit einem Küsschen begrüßen.

Der Kater heißt Alfredo, der Dalmatiner Mimo. "Und die mögen sich wirklich", versichert der gebürtige Venezianer. Den Beweis treten die geliebten Haustiere wenig später erneut an. Mimo hilft seinem Herrchen auch bei der Ideenfindung, und zwar beim Gassigehen. "Da habe ich oft gute Einfälle", erzählt Furlan. Vielleicht, weil man da einfach den Kopf frei hat." So kam er auch auf das Jahresthema für 2017: "Das Rezept des Lebens". Bezüge zu Kunst, Literatur und Gesellschaft seien da recht einfach zu finden. Ein bisschen "La dolce vita", also der Genuss, das süße Leben, soll eine nicht unerhebliche Rolle spielen.

Bildende Künstler und Musiker muss der Leiter des Zentrums und des Fördervereins oft gar nicht erst suchen, die melden sich meist von selbst bei ihm. "Wir sind doch schon sehr bekannt, deshalb bekomme ich viele Anfragen", erläutert Furlan. "Und nur wenigen Akteuren müssen wir eine Absage erteilen, weil sie überhaupt nicht ins Konzept passen." Abwechslung sei für 2017 garantiert, und auch das Lutherjahr werde in Ehrenberg bedacht.

Ein großes Theaterprojekt wie zuletzt mit "Pinocchio" und Aufführungen in Chemnitz und Freiberg ist nicht vorgesehen, das gibt es turnusmäßig nur aller zwei Jahre. Dafür soll im Gelände des Kulturzentrums einiges passieren. Das Labyrinth wird weichen, dafür ist eine neue Installation geplant, eine utopische Stadt. Dazu sollen verschiedene Gruppen jeweils einen eigenen Turm gestalten. Der Hauptteil dieser Arbeit ist aber erst für den Sommer vorgesehen. Ein Projekt mit Flüchtlingen plant Furlan ähnlich wie im Vorjahr. Die polnische Theaterhochschule habe bereits ihre Mitwirkung zugesichert. Nun wartet das Kulturzentrum auf die Antwort des Landratsamtes, weil ein Antrag auf Förderung an den Lokalen Aktionsplan gestellt wurde.

Im September wird Furlan selbst einen Vortrag halten und dabei eine noch nicht sehr bekannte Seite vorstellen. Es geht um seine Liebe zu den Bergen. In einem Tagebuch hat er aufgeschrieben, was er früher auf seinen Trekkingtouren erlebt hat. Der Italiener war meist allein bis zu zwei Wochen mit dem Zelt unterwegs, zum Beispiel in Griechenland.

Seit dem Jahr 2000 bereichert Furlan die Kunstszene in der Region und hat Schloss und Rittergut Ehrenberg aus einem Dornröschenschlaf geholt. Derzeit wird ein früheres Wohngebäude in der Zufahrt zum Rittergut abgerissen. Das Haus ist laut Furlan in privater Hand, sei aber früher Teil der Anlage gewesen. 2017 soll der einst prachtvolle Park wieder belebt werden, und der Hausherr macht sich schon Gedanken um seine Nachfolge. Mit 63 Jahren sei dies erlaubt, erzählt er und lacht dabei schelmisch. Mehr engagierte Leute wünscht er sich schon für die Zukunft. Aber zur Ruhe setzen will er sich dennoch frühestens mit 80.