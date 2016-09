Landrat ist im Internet noch ein Jahr lang OberbÃ¼rgermeister

Landrat ist im Internet noch ein Jahr lang Oberbürgermeister

Ein Foto auf der Homepage der Stadt Mittweida zeigte den OB inmitten der Stadträte - nur war das auch Monate nach der Wahl noch immer Matthias Damm.

Von Franziska Pester

erschienen am 14.09.2016



Mittweida. Damit die Mittweidaer sehen, wer in der Kommunalpolitik ihre Interessen vertritt, gibt es von den Stadträten auf der Homepage der Stadt Porträtfotos. Bis Montag zeigte in der Rubrik "Stadtpolitik" zusätzlich ein Gruppenfoto das Gremium. In der ersten Reihe steht der Oberbürgermeister. Doch das ist auf dem Bild nicht der amtierende OB Ralf Schreiber, sondern der Ex-OB, Landrat Matthias Damm.

Auch ein reichliches Jahr nach dem Amtsantritt Schreibers hatte die Stadt kein neues Foto machen lassen, und das alte auch nicht gelöscht. Das Bild wurde nach der Stadtratswahl im September 2014 aufgenommen. Auf dem Foto zu sehen ist auch der heutige Beigeordnete Holger Müller - aber nicht in seinem neuen Amt, das er seit Oktober inne hat, sondern als Stadtrat.

Kurt Adam, der für Müller in den Stadtrat nachrückte, fehlt gleich ganz. Ebenso die Stadträte Edith Starke und Siegfried Schnee, die offenbar beim Fototermin nicht anwesend waren. Nachdem die "Freie Presse" bei der Stadt nachgefragt hatte, wann ein neues Foto gemacht wird, wurde das Bild gelöscht. Wenn ein neuer Fototermin feststeht, wolle man das mitteilen, so das Rathaus.

Doch trotz des veralteten Fotos hat die Stadt ihre Bewohner nicht im Dunkeln gelassen, wer die Geschicke Mittweidas lenkt: Unter dem Punkt "Stadtpolitik" steht, dass Ralf Schreiber am 7. Juni 2015 gewählt wurde. Ein Foto von Holger Müller, mit dem informiert wird, dass er Beigeordneter ist, findet sich im Punkt "Rathaus". Kurt Adam ist mit Foto im Ratsinformationssystem aufgeführt. www.mittweida.de