Linienfahrten auch noch wochentags

erschienen am 28.09.2016



Kriebstein. Entgegen dem Prozedere der vergangenen Jahre lässt der Talsperrenzweckverband im Oktober ein Fahrgastschiff auch an den Wochentagen im Linienverkehr fahren. Bislang verkehrten die Linienschiffe jeweils im April und im Oktober nur noch am Wochenende.

Laut Gesch√§ftsf√ľhrer Thomas Caro zeichne sich schon jetzt eine erfolgreiche Talsperrensaison 2016 ab, die diese zus√§tzlichen Fahrten m√∂glich mache. Obwohl die Anzahl der Einzelfahrten r√ľckl√§ufig sei, habe man den Umsatz bei der Fahrgastschifffahrt insgesamt steigern k√∂nnen. Das liege an der erfreulichen Entwicklung des Gesch√§fts bei den Gruppenfahrten. (ule)