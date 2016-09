Lisema: Abrissgegner hoffen auf einen Kompromiss

Ein Teil des historischen Turmanbaus könnte eventuell erhalten bleiben. Damit kann auch Frankenbergs Bürgermeister leben. Doch das letzte Wort hat die Landesdirektion.

Von Ute George

erschienen am 30.09.2016



Frankenberg. In den nächsten Tagen soll eine Entscheidung fallen, ob Frankenberg den historischen Teil der ehemaligen Lisema-Fabrik abreißen lassen darf oder nicht. Das bestätigte gestern die Landesdirektion auf Nachfrage. Dort wird derzeit der Widerspruch geprüft, den die Stadt gegen die Ablehnung des Abrisses durch die Denkmalschutzbehörde des Landkreises eingelegt hatte. Unterdessen könnte es aber eine Kompromisslösung geben, um wenigstens einen Teil des markanten Turmanbaus zu erhalten. Das war das Ergebnis einer zum Teil sehr emotional geführten Aussprache am Mittwochabend zwischen Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU) und Gegnern des geplanten Abbruchs.

450 Unterschriften hatten die Abrissgegner um den ehemaligen CDU-Stadtrat Achim Thimann gesammelt. Damit wollten sie den Stadtrat auffordern, den Beschluss zum Abbruch des kompletten Fabrikgebäudes nochmals zu überdenken und nach einer zukunftsfähigen Lösung zu suchen. "Es handelt sich nicht nur um ein stadtbildprägendes Gebäude, sondern auch um einen Meilenstein der Frankenberger Industriegeschichte", hieß es in dem Aufruf. "Es geht uns nicht darum, das ganze Gebäude zu erhalten, aber wenigstens die Vorderansicht mit Turm", sagte Thimann.

Doch ganz so einfach sei das nicht, erklärte Firmenich. Denn es habe bereits eine Kompromissplanung des Berliner Landschaftsarchitekturbüros Weidinger, die die Ausschreibung gewonnen hatte, gegeben. Danach sollte eine halbrunde Ruinen-Schale des Turms stehen bleiben. "Doch auch das hat die Denkmalbehörde des Landkreises abgelehnt", so der Bürgermeister.

"Das würde zumindest zum neuen Museum der Industriegeschichte passen", kann sich Matthias Hanitzsch, ehrenamtlicher Denkmalpfleger der Stadt Frankenberg, mit der Idee anfreunden. Und auch für Malermeister Andreas Teuchner ist das zumindest ein Ansatz. "Vielleicht könnte man sogar noch etwas mehr stehen lassen", hofft er. "Was möglich ist und was geht, werde ich gern unterstützen und sicherlich auch der Stadtrat", sagte Firmenich. Allerdings habe das Architekturbüro alles bis auf den letzten Grashalm durchdacht. Er schlug also vor, dass sich Abrissgegner und Architekt treffen, um miteinander zu reden und Möglichkeiten abzuwägen.

Doch das ist erst möglich, wenn eine Entscheidung seitens der Landesdirektion gefallen ist. Bis dahin wollen sich nun auch die Abrissgegner gedulden.

Pro und Kontra Pro: Um die Durchführung der Landesgartenschau 2019 nicht zu gefährden, ist laut Bürgermeister Thomas Firmenich ein Komplettabriss unumgänglich. Das Hauptargument für einen Abriss ist und bleibt für Bürgermeister Thomas Firmenich die Landesgartenschau 2019. Bleiben die alten Gebäude stehen, stimme die Planung für die Zschopauaue nicht mehr und es müsste völlig neu geplant, vielleicht sogar erneut ein europaweiter Wettbewerb ausgeschrieben werden. Das sei bis 2019 nicht zu schaffen und die Durchführung der Landesgartenschau damit in Gefahr. Nach der erfolgreichen Bewerbung habe es eine Untersuchung durch ein Planungsbüro gegeben, ob der historische Teil oder die Produktionshalle besser für das künftige Museum "Zeit-Werk-Stadt" geeignet ist. Die Nutzung des historischen Teils hätte 1,6 Millionen Euro mehr gekostet. Der Stadtrat habe sich deshalb dagegen entschieden. "Er hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber es ist der Beschluss eines demokratisch gewählten Gremiums."