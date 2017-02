Lisema-Brache wird abgerissen

erschienen am 22.02.2017



In Frankenberg haben die Abbrucharbeiten auf dem früheren Lisema-Gelände begonnen. Zunächst wird im hinteren, also westlichen Teil der sogenannte Holzbau durch die Firma M. Günter aus Burgstädt abgerissen. Das markante Gebäude mit dem turmähnlichen Treppenhaus, für dessen Erhalt sich viele Bürger ausgesprochen hatten, wird nach Angaben des Beigeordneten Ralf-Peter Regner wohl erst in zwei Wochen fallen. Die Kosten für Abbruch und Revitalisierung der Industriebrache belaufen sich auf rund 310.000 Euro. Der Eigenanteil der Kommune liegt bei 46.000 Euro.

Im Januar war das Gebäude entkernt worden. Die Rodungs- und Baumfällarbeiten in diesem Gebiet sind bereits abgeschlossen. Auf dem Gelände plant die Stadt Frankenberg als Ausrichter der Landesgartenschau die Errichtung des "Naturerlebnisraums Zschopauaue", eine Parkanlage mit Sport- und Spielangeboten. (fa) Foto: Falk Bernhardt